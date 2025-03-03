Внаслідок авіаудару РФ на Херсонщині загинув поліцейський

Внаслідок російського авіаудару по Бериславському району Херсонської області, загинув старший сержант поліції Сергій Вакулін.

Про це повідомляє Національна поліція України.

Відомо, що 3 березня російська авіація здійснила чотири авіаудари по території Бериславського району. Одна із КАБів влучила поблизу блокпосту, де перебував поліцейський сектору реагування патрульної поліції відділення поліції №2 Каховського районного відділу поліції старший сержант поліції Сергій Вакулін.

Фото: Національна поліція України

У результаті вибуху 46-річний правоохоронець отримав смертельні поранення.

"Без чоловіка залишилась дружина, без батька – неповнолітній син. Колектив Національної поліції України висловлює щирі співчуття рідним та близьким померлого колеги", – ідеться у повідомленні поліції.