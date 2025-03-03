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Внаслідок авіаудару РФ на Херсонщині загинув поліцейський

Одна з ворожих авіабомб влучила поблизу блокпосту.

Внаслідок авіаудару РФ на Херсонщині загинув поліцейський

Внаслідок російського авіаудару по Бериславському району Херсонської області, загинув старший сержант поліції Сергій Вакулін. 

Про це повідомляє Національна поліція України.

Відомо, що 3 березня російська авіація здійснила чотири авіаудари по території Бериславського району. Одна із КАБів влучила поблизу блокпосту, де перебував поліцейський сектору реагування патрульної поліції відділення поліції №2 Каховського районного відділу поліції старший сержант поліції Сергій Вакулін. 

Фото: Національна поліція України

У результаті вибуху 46-річний правоохоронець отримав смертельні поранення.

"Без чоловіка залишилась дружина, без батька – неповнолітній син. Колектив Національної поліції України висловлює щирі співчуття рідним та близьким померлого колеги", – ідеться у повідомленні поліції.

  • У січні в лікарні Харкова помер поліцейський Ігор Іванчишин, який був поранений російським ударом по місту 1 листопада. 
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