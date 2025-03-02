​Україна отримає від Британії 5 000 ракет-перехоплювачів LMM та пускові установки до них, - Умєров

Великобританія та Україна запускають масштабний проєкт LMM-RapidRanger для зміцнення протиповітряної оборони України.

Про це повідомив міністр оборони Рустем Умєров.

"У межах цієї ініціативи отримаємо понад 5 000 ракет-перехоплювачів LMM (Lightweight Multirole Missile) та пускові установки до них", - зазначив він.

LMM – це високоточні ракети-інтерсептори, які ефективно знищують дрони типу "Shahed". Вони вже довели свою ефективність у боях 2022-2024 років.

Умєров наголосив, що ця угода – одна з найбільших в історії України у сфері безпеки та оборони. Проєкт на 1,6 млрд фунтів стерлінгів спрямований на зміцнення української ППО до 2030 року. Він фінансується за рахунок кредиту, гарантованого британською державною агенцією UK Export Finance (UKEF).

Проєкт буде реалізовано разом із британською компанією Thales, українськими підприємствами та урядом Великої Британії.

Окрім постачання озброєння, міждержавна угода також передбачає локалізацію виробництва та передачу технологій, що посилить стратегічну незалежність України у сфері ППО.

"Дякую британському уряду та всім партнерам за підтримку України у боротьбі за свободу", - додав Умєров.

Раніше за підсумками саміту в Лондоні прем'єр Кір Стармер повідомив, що уряд Великої Британії дозволить Україні використати 1,6 мільярда фунтів стерлінгів (близько 2 мільярди доларів США) експортного фінансування Великої Британії на придбання понад 5 000 ракет протиповітряної оборони.

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