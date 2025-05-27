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Вночі та зранку ворог атакував Суми, є ушкодження

Постраждало підприємство, будинки та авто.

Вночі та зранку ворог атакував Суми, є ушкодження
Наслідки російської атаки
Фото: Сумська ОВА

Уночі та зранку 27 травня ворог атакував Суми. Постраждало підприємство, будинки та авто.

Про це повідомили у ОВА. 

Близько 1:30 внаслідок влучання БпЛА загорілася будівля промислового підприємства, також там пошкоджений транспорт.Орієнтовно о 4:30 внаслідок ворожого авіаудару в іншій частині Сум пошкоджені щонайменше 7 приватних та один двоповерховий будинки, а також автівки.

Наслідки російської атаки
Фото: Сумська ОВА
Наслідки російської атаки

На місці влучання працюватиме штаб з ліквідації наслідків атаки.

Попередньо, в обох випадках обійшлося без постраждалих.

  • За  даними ОВА, на території Сумської області під контролем загарбників знаходяться населені пункти Новеньке, Басівка Юнаківської громади та Веселівка, Журавка Хотінської громади.
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