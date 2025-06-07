Посадовців ряду підприємств підозрюють у заволодінні 80 млн грн із грантів на садівництво

Слідство встановило, що гранти надавали, зокрема, для засадження земельних ділянок, на яких вже були насадження.

Викрито схему заволодіння бюджетними коштами, виділеними на розвиток садівництва в межах державної грантової програми, повідомляє Офіс Генпрокурора.

За даними слідства, посадовці ряду підприємств, діючи у змові з уповноваженими особами однієї із банківських установ, організували незаконне отримання коштів за програмою «Надання грантів для створення або розвитку садівництва, ягідництва та виноградарства».

До реалізації цієї протиправної схеми залучили підконтрольних фізичних осіб-підприємців, через яких здійснювалися фіктивні операції без реального постачання продукції для садівництва та відповідного обладнання.

Крім того, всупереч законодавству гранти надано для засадження земельних ділянок, на яких вже є насадження, та громадянам іншої держави.

Загальна сума неправомірно перерахованих коштів за 2022–2023 роки становить орієнтовно 80 млн грн.

У ході розслідування правоохоронці вилучили документацію юридичних та фізичних осіб, причетних до протиправної діяльності. Наразі тривають невідкладні слідчі дії, встановлюється розмір завданих державі збитків та повне коло осіб, причетних до вчинення кримінальних правопорушень.

Досудове розслідування за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора за фактами зловживання владою або службовим становищем, шахрайства з фінансовими ресурсами, а також легалізації майна, одержаного злочинним шляхом здійснюється детективами БЕБ за оперативного супроводу Департаменту кіберполіції України (ч. 2 ст. 364 ч. 2 ст. 222, ч. 2 ст. 209 КК України).