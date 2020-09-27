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Степанов заявив, що при плановій госпіталізації пацієнта лікарня має безкоштовно робити ІФА-тест

При цьому ПЛР-тест проводити не мають. 

Степанов заявив, що при плановій госпіталізації пацієнта лікарня має безкоштовно робити ІФА-тест
Фото: УНН

Під час планової госпіталізації пацієнта українські лікарні мають безкоштовно робити йому ІФА-тест на антитіла до коронавірусу.

Про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, повідомили на каналі "Коронавірус у регіонах" в Telegram.

"За планової госпіталізації пацієнта потрібно проводити тільки ІФА-тест на наявність антитіл до коронавірусу, а не ПЛР-тест, і він має бути безплатним", - заявив Степанов.

За його словами, він розпорядився, щоб у програмі медгарантій "було чітко акцентовано, що коли є визначення лікаря, що людина потребує планової госпіталізації, щоб це робилося за рахунок держави".

Нагадаємо, що імуноферментний аналіз (ІФА-тест) визначає, чи перехворіла людина на ковід та чи перебуває зараз пацієнт у гострій фазі захворювання. Він дозволяє виявити імуноглобуліни класу A, M, G. Найпершим формується клас А, який зазвичай циркулює в слизовій оболонці та рідко проникає в кров. Імуноглобуліни класу М утворюються з 5-го дня від появи клінічних ознак хвороби та зберігаються в організмі впродовж трьох-чотирьох тижнів. Антитіла класу G починаються утворюватись на 10-14 день хвороби.  Докладніше про це читайте в матеріалі LB.ua "Масове тестування на коронавірус. Як зробити аналіз на антитіла?".

Планова госпіталізація дозволена в містах і регіонах зеленої і жовтої зон та заборонена у помаранчевій та червоній. 

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