ВООЗ хоче забезпечити бідні країни тестами на коронавірус

Всесвітня організація охорони здоров'я разом з партнерами розробила план допомоги країнам, у яких наявні проблеми з фінансуванням експрес-тестів на коронавірус.

Про це повідомило АР.

Країни з невеликим рівнем достатку планують забезпечити 120 мільйонами експрес-тестів на коронавірус.

Спочатку на програму потрібно 600 мільйонів доларів. Вона повинна розпочатися вже наступного місяця, щоб забезпечити кращий доступ до тих регіонів, де мало використовують ПЛР-тести.

Експрес-тести виявляють антигени або білки, що знаходяться на поверхні вірусу. Зазвичай вони вважаються менш точними, хоча швидше виявляють хворобу, ніж ПЛР-тести, які більш точні та якісні. ПЛР-тести частіше використовують у заможніших країнах.

"Ці тести дають надійні результати приблизно за 15-30 хвилин, а не за години чи дні, за нижчою ціною при менш досконалому обладнанні... Це дозволить розширити тестування, особливо у важкодоступних районах, де немає лабораторних установ або достатньо навчених медичних працівників для проведення ПЛР-тестів", - заявив генеральний директор ВООЗ Тедрос Адханом Гебреісус.

Нагадаємо, у світі від COVID-19 померло понад 1 млн людей, одужали - понад 23 млн. Від початку пандемії у світі зафіксовано більше 33 млн випадків інфікування.