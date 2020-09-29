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За добу в Україні діагностували 3 627 нових випадків коронавірусу

Найбільше - у Києві, а також у Харківській та Одеській областях.

За добу в Україні діагностували 3 627 нових випадків коронавірусу
Фото: facebook.com/koda.gov.ua

Станом на ранок 29 вересня в Україні зафіксовано 204 932 випадки захворювання на коронавірус, за минулу добу діагностовано 3 627 випадків, одужали - 1 797 осіб, 69 пацієнтів померли.

Про це свідчать дані сайту Системи моніторингу поширення епідемії коронавируса Ради нацбезпеки і оборони.

Найбільше число випадків COVID-19 за минулу добу зафіксовано в Харківській області (426), Києві (416) та Одеській області (271).

Зараз в Україні на COVID-19 хворіють 110 617 осіб.

Статистика у регіонах:

  • Вінницька область - 6 062 випадки;
  • Волинська область - 7 911 випадків;
  • Дніпропетровська область - 5551 випадок;
  • Донецька область - 3 132 випадки;
  • Житомирська область - 5 826 випадків;
  • Закарпатська область - 9 735 випадків;
  • Запорізька область - 3 895 випадків;
  • Івано-Франківська область - 13 577 випадків;
  • Кіровоградська область - 1 090 випадків;
  • м. Київ - 22 559 випадків;
  • Київська область - 8 996 випадків;
  • Львівська область - 20 085 випадків;
  • Луганська область - 1000 випадків;
  • Миколаївська область - 3 074 випадки;
  • Одеська область - 13 350 випадків;
  • Полтавська область - 2 107 випадків;
  • Рівненська область  - 12 302 випадки;
  • Сумська область - 4 008 випадків;
  • Тернопільська область - 13 303 випадки;
  • Харківська область - 18 129 випадків;
  • Херсонська область - 1 084 випадки;
  • Хмельницька область - 5 896 випадків;
  • Чернівецька область - 14 280 випадків;
  • Черкаська область - 3 881 випадок;
  • Чернігівська область - 4 099 випадків.

 

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Нагадаємо, у світі від COVID-19 померло понад 1 млн людей, одужали - понад 23 млн.

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