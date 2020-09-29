За добу в Україні діагностували 3 627 нових випадків коронавірусу

Станом на ранок 29 вересня в Україні зафіксовано 204 932 випадки захворювання на коронавірус, за минулу добу діагностовано 3 627 випадків, одужали - 1 797 осіб, 69 пацієнтів померли.
Про це свідчать дані сайту Системи моніторингу поширення епідемії коронавируса Ради нацбезпеки і оборони.
Найбільше число випадків COVID-19 за минулу добу зафіксовано в Харківській області (426), Києві (416) та Одеській області (271).
Зараз в Україні на COVID-19 хворіють 110 617 осіб.
Статистика у регіонах:
- Вінницька область - 6 062 випадки;
- Волинська область - 7 911 випадків;
- Дніпропетровська область - 5551 випадок;
- Донецька область - 3 132 випадки;
- Житомирська область - 5 826 випадків;
- Закарпатська область - 9 735 випадків;
- Запорізька область - 3 895 випадків;
- Івано-Франківська область - 13 577 випадків;
- Кіровоградська область - 1 090 випадків;
- м. Київ - 22 559 випадків;
- Київська область - 8 996 випадків;
- Львівська область - 20 085 випадків;
- Луганська область - 1000 випадків;
- Миколаївська область - 3 074 випадки;
- Одеська область - 13 350 випадків;
- Полтавська область - 2 107 випадків;
- Рівненська область - 12 302 випадки;
- Сумська область - 4 008 випадків;
- Тернопільська область - 13 303 випадки;
- Харківська область - 18 129 випадків;
- Херсонська область - 1 084 випадки;
- Хмельницька область - 5 896 випадків;
- Чернівецька область - 14 280 випадків;
- Черкаська область - 3 881 випадок;
- Чернігівська область - 4 099 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Нагадаємо, у світі від COVID-19 померло понад 1 млн людей, одужали - понад 23 млн.