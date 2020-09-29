За добу в Україні діагностували 3 627 нових випадків коронавірусу

Найбільше - у Києві, а також у Харківській та Одеській областях.

Станом на ранок 29 вересня в Україні зафіксовано 204 932 випадки захворювання на коронавірус, за минулу добу діагностовано 3 627 випадків, одужали - 1 797 осіб, 69 пацієнтів померли.

Про це свідчать дані сайту Системи моніторингу поширення епідемії коронавируса Ради нацбезпеки і оборони.

Найбільше число випадків COVID-19 за минулу добу зафіксовано в Харківській області (426), Києві (416) та Одеській області (271).

Зараз в Україні на COVID-19 хворіють 110 617 осіб.

Статистика у регіонах:

Вінницька область - 6 062 випадки;

Волинська область - 7 911 випадків;

Дніпропетровська область - 5551 випадок;

Донецька область - 3 132 випадки;

Житомирська область - 5 826 випадків;

Закарпатська область - 9 735 випадків;

Запорізька область - 3 895 випадків;

Івано-Франківська область - 13 577 випадків;

Кіровоградська область - 1 090 випадків;

м. Київ - 22 559 випадків;

Київська область - 8 996 випадків;

Львівська область - 20 085 випадків;

Луганська область - 1000 випадків;

Миколаївська область - 3 074 випадки;

Одеська область - 13 350 випадків;

Полтавська область - 2 107 випадків;

Рівненська область - 12 302 випадки;

Сумська область - 4 008 випадків;

Тернопільська область - 13 303 випадки;

Харківська область - 18 129 випадків;

Херсонська область - 1 084 випадки;

Хмельницька область - 5 896 випадків;

Чернівецька область - 14 280 випадків;

Черкаська область - 3 881 випадок;

Чернігівська область - 4 099 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Нагадаємо, у світі від COVID-19 померло понад 1 млн людей, одужали - понад 23 млн.