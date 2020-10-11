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У Мінську силовики жорстко затримують учасників "Маршу гідності" та журналістів

Очевидці повідомляють про застосування світлошумової гранати, газу і водомету.

Фото: TUT.by

У Мінську силовики почали затримувати учасників "Маршу гідності". Про це 11 жовтня повідомляє TUT.by.

Від ранку неділі у центр міста стягнули десятки одиниць техніки: автобуси, вантажівки для перевезення людей, автозаки, джипи з системою "Рубіж" і машини з колючим дротом.

Центральні площі оточили працівники силових структур, станції метро закрили на вхід і вихід. 

Перші затримання почалися біля кінотеатру Москва, на проспекті Переможців, біля Палацу спорту та стели "Мінськ - місто герой".

Буси із силовиками переслідують людей, які розбігаються і ховаються у дворах. Біля стели між протестувальниками і ОМОНом зав’язалася бійка, багатьох людей жорстко затримали. 

Очевидці повідомили, що біля стели пролунав вибух, припускають, що це була світлошумова граната. Також кілька співробітників силових структур застосували газ із балончиків. У МВС Білорусі цю інформацію заперечили.

Силовики зі щитами колоною рухаються центральними вулицями. На початку проспекту Переможців увімкнули водомет.

"ОМОН і невідомі в балаклавах, спортивних костюмах та з кийками б'ють демонстрантів. В тому числі, лежачих. деякі демонстранти намагаються давати відсіч. Прямо зараз це починає нагадувати події, які відбувалися відразу після виборів", - йдеться у повідомленні.

Фото: Радіо Свобода

Масово затримують журналістів білоруських та іноземних видань, зокрема, TUT.BY, БелаПАН, "Нови Час", "КП в Беларуси", БЕЛТА, Onliner, ТАСС. Білоруська асоціація журналістів повідомила про близько 20 затриманих представників преси.

Демонстрантів затримують також у Вітебську, Гродно, Жодіно. 

Нагадаємо, напередодні Олександр Лукашенко у СІЗО зустрівся з арештованими опозиціонерами. Нелегітимний президент після двох місяців масових протестів вирішив "почути думки всіх".

Масові протести у Білорусі тривають з 9 серпня. Демонстранти виступають проти офіційних результатів президентських виборів, згідно з якими перемогу здобув Олександр Лукашенко. 

Під час протестів загинули три людини, затримано понад 13,5 тисяч осіб, силовики застосовували до протестувальників тортури. Білоруські правозахисники визнали політв'язнями майже 100 осіб. У середині вересня були затримані або видворені шестеро із семи членів президії Координаційної ради. На волі залишилась лише нобелівська лауреатка Світлана Алексієвич

Євросоюз у жовтні запровадив санкції проти 50 білоруських посадовців (серед них міністр внутрішніх справ та його заступники, а також увесь склад ЦВК) за фальсифікацію виборів та репресії проти учасників протестів. Лукашенка у цьому списку немає.

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