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ЄС не планує вводити загальний карантин і закривати кордони

Єврокомісія розробила єдині правила переміщень з класифікацією регіонів залежно від рівня пандемії.

ЄС не планує вводити загальний карантин і закривати кордони
Фото: EPA/UPG

Європейський Союз не має наміру вводити загальний карантин і закривати кордони. Про це заявила у відеозверненні голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Вона наголосила, що ЄК розробила єдину систему класифікації регіонів ЄС залежно від рівня пандемії з єдиними правилами переміщень.

"Через обмеження коронавірусу важко знати, куди можна подорожувати, яких правил потрібно дотримуватися. Ми повинні полегшити життя європейцям і координувати ці заходи", - зазначила Урсула фон дер Ляєн.

Нагадаємо, 5 жовтня Урсула фон дер Ляєн пішла самоізоляцію після контакту з хворим на коронавірус.

У березні Євросоюз тимчасово обмежив в'їзд на територію для нерозповсюдження коронавірусу. Обмеження діяли впродовж 30 днів (йдеться про поїздки, які не є необхідними). Тоді голова Єврокомісії заявила про необхідність створити "зелені коридори" для транспортування через кордони життєво необхідних вантажів.

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