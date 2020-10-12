ЄС не планує вводити загальний карантин і закривати кордони

Єврокомісія розробила єдині правила переміщень з класифікацією регіонів залежно від рівня пандемії.

Європейський Союз не має наміру вводити загальний карантин і закривати кордони. Про це заявила у відеозверненні голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Вона наголосила, що ЄК розробила єдину систему класифікації регіонів ЄС залежно від рівня пандемії з єдиними правилами переміщень.

"Через обмеження коронавірусу важко знати, куди можна подорожувати, яких правил потрібно дотримуватися. Ми повинні полегшити життя європейцям і координувати ці заходи", - зазначила Урсула фон дер Ляєн.

Because of coronavirus restrictions, it’s hard to know where you can travel, what rules you need to follow. We have to make life easier for Europeans & coordinate these measures. @EU_Commission put forward a proposal - its adoption by national governments will now bring clarity. pic.twitter.com/hblJRFYw0y — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) October 12, 2020

Нагадаємо, 5 жовтня Урсула фон дер Ляєн пішла самоізоляцію після контакту з хворим на коронавірус.

У березні Євросоюз тимчасово обмежив в'їзд на територію для нерозповсюдження коронавірусу. Обмеження діяли впродовж 30 днів (йдеться про поїздки, які не є необхідними). Тоді голова Єврокомісії заявила про необхідність створити "зелені коридори" для транспортування через кордони життєво необхідних вантажів.