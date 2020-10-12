В Офісі президента бачать три варіанти отримання вакцини від коронавірусу

В Офісі президента України розповіли про три способи отримання вакцини від коронавірусу: на власних потужностях, через продаж надлишків вакцини країнами ЄС, через механізм COVAX.

Про це заявив в інтерв'ю Interfax-Україна заступник керівника ОП Ігор Жовква.

"Перше – дійсно президент Зеленський заявив, що у нас сьогодні вже існують фармацевтичні потужності, які готові виробляти таку вакцину в Україні. Безумовно, якщо тим компаніям підійдуть наші виробничі потужності, така вакцина швидше потрапить до України. Бо очевидно, що, виробляючи її для інших країн, ми також будемо виробляти її для себе за відповідними угодами. Це один шлях. Але тут мають між собою говорити спеціалісти, фармацевти, подивитися на наші потужності, оцінити їх. Я так розумію, вони доволі потужні, ефективні і сучасні, але тут мають говорити фахівці", - сказав Жовква.

За його словами, другий шлях - продаж надлишку вакцини країнами ЄС для третіх країн.

"І третій шлях – з огляду на те, що ми ведемо діалог, приєдналися до відповідних механізмів щодо державних закупівель, ми можемо бути в черзі з країн-партнерів. Ці три шляхи всі є реальними. Можливо, всі з них якраз і будуть реалізовані. І я думаю, що на той час, коли вакцина вже буде вироблена, випробувана і поставлена на виробництво, Україна точно не буде пасти задніх в отриманні цієї вакцини. Але поки що ми говоримо лише про теоретичні речі", - зазначив Жовква.

Він також додав, що питання вакцин обговорювали і під час візити президента України Володимира Зеленського до Великої Британії. Прем'єр-міністру Борису Джонсону українська сторона запропонувала потужності українських підприємств.

Жовква сказав, що Джонсон "одразу відреагував і сказав, що це дуже цікава ідея".

"Можливо, британську вакцину можна буде навіть швидше отримати", - заявив заступник керівника ОПУ.

Нагадаємо, у серпні Віктор Ляшко заявив, що вакцина проти COVID-19 для масового використання з'явиться в Україні не раніше ніж в березні наступного року.