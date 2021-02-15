​Гетманцев: Україна здатна прожити без траншу МВФ

Голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев заявив, що катастрофи без чергового траншу Міжнародного валютного фонду в Україні не буде.

Про це він сказав на брифінгу в понеділок, коментуючи відсутність домовленостей про виділення грошей за підсумками візиту місії МВФ.

"Щодо співпраці з Міжнародним валютним фондом, вона продовжується. Ми переконані в тому, що нам пройти 21-й рік без чергового траншу МВФ буде важче набагато, але це в жодному випадку не буде катастрофою. В нас є відповідні ресурси, в нас є відповідні можливості, аби це здійснити. Катастрофи жодної не буде. Будуть виконані бюджетні зобов'язання, буде в країні фінансова стабільність, буде валютна стабільність", - сказав Гетманцев.

При цьому він визнав, що ніхто не радіє з провалу перемовин.

"Це результат негативний. З іншого боку ми повинні розуміти, що співпраця з будь-яким міжнародним партнером можлива тоді, коли це задовольняє інтереси як міжнародних партнерів, так і України. Ми повинні в цих перемовинах знайти правильний баланс, аби не перейти червоні лінії ані нашого суверенітету, ані інтересів українців. З огляду на зазначене сторони визнали, що потребують додаткових консультацій", - сказав він.

Гетманцев відмовився називати ці "червоні лінії", пояснивши, що не уповноважений говорити про деталі перемовин.

"Серед вимог є ті, які продовжують обговорюватися. Ведучи переговори з МВФ ми повинні в першу чергу забезпечити інтереси простих українців в частині рівня доходів, тарифної політики", - сказав він.

Нагадаємо, що місія МВФ працювала в Україні 21-23 грудня і 11 січня - 12 лютого в віртуальному режимі. Її наслідком мав би стати перший перегляд кредитної програми та виділення другого траншу в розмірі 700 млн доларів.

Візит закінчився безрезультатно. 13 лютого постійний представник МВФ Йоста Люнгман повідомив, що "потрібен більший прогрес на користь завершення першого перегляду програми".

Перший і поки що єдиний транш за чинною кредитною програмою stand by в розмірі 2,1 млрд доларів Україна отримала в червні 2020 року. Загальна сума 18-місячної програми - 5 млрд доларів.