Вітренко пояснив, чому видобутий в Україні газ не можна продавати населенню за собівартістю

"Тому що є пенсіонери, інваліди, є багато людей, які отримують субсидію. І ці субсидії потрібно з чогось сплачувати".

Виконувач обов’язків міністра енергетики Юрій Вітренко пояснив, чому видобутий в Україні газ не продають населенню за собівартістю.

Про це виконувач обов’язків міністра енергетики Юрій Вітренко розповів у інтерв’ю Радіо Свобода.

"Ті, хто розбирається, знають, що ми (причому ми – це мається на увазі державна компанія "Укргазвидобування") видобуваємо і відпускаємо приблизно стільки ж товарного газу, скільки споживає населення як напряму, так і через теплокомуненерго, централізоване опалення", - сказав Вітренко.

При цьому посадовець пояснив: "Ми знаємо, і це теж невелика таємниця, що собівартість видобутку – до речі, вона зросла дуже сильно, і це теж питання до ефективності діяльності "Нафтогазу", – приблизно 2,6 гривні. Тобто в 2–3 рази менше, ніж ціна, яку зараз платить населення. Потрібно ще враховувати тариф на передачу. Але в принципі у будь-якому разі собівартість набагато менша, ніж ринкова ціна".

"Але цей газ не йде ні на який експорт. Тобто газ, видобутий в Україні, як я і сказав, йде на потреби населення", – запевнив Вітренко.

За його словами, виникає питання, чому не продавати газ для населення за собівартістю.

"Собівартість, умовно, 2,6 гривні, чому б не продавати по 2,6 гривні, а навіщо продавати по 6,99? Пояснюю. Тому що багато людей не може сплачувати навіть по 2,6 гривні. Тому що є пенсіонери, інваліди, є багато людей, які отримують субсидію. І ці субсидії потрібно з чогось сплачувати", – сказав він.

"Далі. Є податки. І є оператор ГТС, який обслуговує труби високого тиску. Це теж витрати. Тому, якщо буде працювати "Нафтогаз" тільки по собівартості, "Нафтогаз" тоді не буде сплачувати достатню кількість грошей в держбюджет через податки, через дивіденди, тобто частину прибутку, а "Нафтогаз" практично весь прибуток сплачує якраз в бюджет – здається, 95%, – то й не буде грошей у держбюджеті, перш за все на ті ж субсидії. Крім того, ми розуміємо, що держбюджет – це зарплати вчителям, медикам, це пенсії, це витрати на оборону", – пояснив Вітренко.

Нагадаємо, Кабінет міністрів на засіданні 18 січня до кінця карантину або опалювального сезону 31 березня затвердив граничну ціну на газ на рівні 6,99 гривень за кубометр. В середньому вартість знизиться на 30%, при цьому для деяких громадян - на 40%. Ця ціна нижча на 1,5 грн від тієї, яка була в опалювальному сезоні 2018-2019 років