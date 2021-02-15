"Нафтогаз" підписав меморандум про розробку шельфу з румунською OMV Petrom

Компанії націлені на спільні проєкти з розвідки та видобування газу в Україні.

НАК "Нафтогаз України" підписала меморандум про спільну розробку чорноморського шельфу з румунською OMV Petrom.

Про це повідомила пресслужба "Укргазвидобування".

Для початку компанії планують вивчити можливості співпраці на перспективних нафтогазових ділянках в українській частині акваторії Чорного моря.

"Ми вважаємо компанію OMV Petrom цінним та авторитетним партнером із інвестиційним потенціалом, знаннями та відповідним досвідом роботи в регіоні. Компанія OMV Petrom відкрила перспективне родовище Нептун (Neptun Deep) у Чорному морі, має знання та технології в галузі буріння на шельфі та доведений досвід успішної й ефективної розробки ділянок на суходолі в румунських Карпатах, регіоні, який має спільну геологічну історію з Карпатським регіоном України", - прокоментував підписання меморандуму головний виконавчий директор групи "Нафтогаз" Отто Ватерландер.

Він повідомив, що "Нафтогаз" подав документи для отримання 36 спецдозволів для розвідки на перспективних нафтогазових ділянках в українській частині акваторії Чорного моря.

У 2020 році НАК "Нафтогаз" видобула 13,45 млрд кубометрів товарного газу, що становить 73% від всього видобутого газу в Україні.

OMV Petrom теж хоче розширити діяльність в Чорному морі і розглядає співпрацю з Україною як "логічний крок на шляху оцінки можливостей у регіоні".

OMV Petrom є найбільшою інтегрованою енергетичною компанією в Південно-Східній Європі з річним видобутком вуглеводнів 53 мільйони бое у 2020 році. Група експлуатує об’єкти переробки потужністю 4,5 млн тонн на рік та експлуатує високоефективну електростанцію потужністю 860 МВт. Група представлена на ринку роздрібної торгівлі нафтопродуктами в Румунії та сусідніх країнах 793-ма АЗС, станом на кінець 2020 року, під двома торговими марками – OMV та Petrom.