В Європі радять не поспішати передавати "Укренерго" та МГУ під Міненерго

Європейське енергетичне співтовариство зазначає, що потенційні ризики можуть бути пов'язані з незалежністю операторів та уникненням конфлікту інтересів з наявною діяльністю нових акціонерів.

У секретаріаті Європейського енергетичного співтовариства радять не поспішати з передачею "Укренерго" та "Магістральних газопроводів України", що є власником Оператора ГТС з управління Мінфіном в управління Міненергетики.

Про це йдеться у листі ЄЕС, копія якого є у розпорядження LB.UA.

У листі зазначається, що перед ухваленням рішення треба виявити та пом'якшити ризики, пов'язані з передачею права власності на операторів газотранспортних та електричних мереж в Україні, зокрема, щоб уникнути повторної сертифікації GTSO (Оператора ГТС) та дозволити швидку сертифікацію Укренерго.

Потенційні ризики, зазначають у ЄЕС, можуть стосуватися незалежності операторів та уникнення конфлікту інтересів з наявною діяльністю нових акціонерів, пов'язаною з енергетичними ринками. Вони також можуть стосуватися автономії та життєздатності операторів з точки зору фінансових ресурсів та контролю над активами.

Окрім цого, міністерство представило запланований трансфер як "оптимізацію", не пояснюючи значення цієї концепції, наголошено у листі.

"Потенційні проблеми різноманітні і вимагають проведення всебічного обстеження, яке має проводити українська влада, щоб мати першочергове значення і, в кінцевому рахунку, замінити запит на повторну сертифікацію, ці проблеми потрібно визначити, обговорити та, за потреби, вирішити, перш ніж рухатись уперед із будь-яким передаванням", - зазначають у ЄЕС.

Також пропонується зробити дорожню карту процесу, щоб визначати терміни та відповідальність за необхідні зміни первинного та вторинного законодавства.

Нагадаємо, 13 січня стало відомо, що тимчасовий в.о. міністра енергетики Юрій Вітренко пропонує Кабміну передати державні пакети акцій ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго", АТ "Магістральні газопроводи України", АТ "Укртранснафта" і ВАТ "Кіровоградгаз" Міністерству енергетики України.

На сьогодні 100% акцій "Укренерго" та "Магістральних газопроводів України" належать Міністерству фінансів. НАК "Нафтогаз України" володіє 100% акцій "Укртранснафти" та 50+1% акцій "Кіровоградгазу".

Перший заступник генерального директора "Укртранснафти", нині в.о. директора компанії Андрій Пасішник заявив, що рішення про передачу акцій "Укрнафти" не відповідає чинному законодавству, а дії Вітренка, за його словами, вводять в оману Кабінет Міністрів.

У "Нафтогазі" заявили, що передача "Укртранснафти" в управління Міністерства енергетики зруйнує базові принципи корпоративного управління, загрожує крос-дефолтом по зобов'язанням групи на 64 млрд гривень та ставить під загрозу подальший вихід "Нафтогазу" на ІРО.

У січні Кабмін перевів в управління уряду "Енергоатом", "Укргідроенерго", Нижньодністровську ГЕС та три теплоелектроцентралі. Кабмін також доручив Мінекономіки, Міненерго та Мінфін розробити рішення про передачу в управління Міненерго державних компаній "Укренерго", "Магістральні газопроводи України" та ДП "Оператор ринку".