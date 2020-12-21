У Кремлі назвали санкції США проти "Північного потоку-2" різновидом гібридної війни

Прессекретар президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков назвав санкції США проти "Північного потоку- 2" одним з елементів гібридної війни.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

"Це, дійсно, різновид гібридної війни, це використовується як гібридна війна тими ж Сполученими Штатами... Давайте візьмемо санкції проти "Північного потоку" - чиста абсолютно гібридна війна, яка іде як війна, яка супроводжується недобросовісною конкуренцією", - сказав він, коментуючи слова російського бізнесмена Олега Дерипаски.

У своєму Telegram-каналі Дерипаска назвав санкції "знаряддями сучасної гібридної війни" і порівняв їх з бомбардуванням міст або прямою атакою на держкордону. При цьому, збиток для мирного населення, на думку підприємця, при цьому навіть більше, ніж від військових дій.

Пєсков назвав санкції "рестрикціями (обмеження, - ред.), які легітимізовані з точки зору міжнародного права".

"Ці санкції приймаються за рішенням Ради Безпеки Організації Об'єднаних Націй, тобто в цьому контексті ті рестрикції, які вводять проти нас ті ж американці, їх навряд чи можна назвати санкціями, якщо прискіпуватися до букви закону", - заявив прессекретар Путіна.

Він також зазначив, що, якщо розглядати санкції проти газопроводу як гібридні військові дії, то найкращою відповіддю буде - "дотримання і забезпечення інтересів Російської Федерації".

Нагадаємо, у грудні Сенат США затвердив оборонний бюджет з $250 млн для України та санкціями проти "Північного потоку-2". Розробник цих санкцій, сенатор Тед Круз висловив упевненість, що нові обмеження не дозволять завершити спірний проєкт, незважаючи на спроби Кремля.

Наразі будівництво "Північного потоку-2" припинено через санкції США щодо європейських підрядників. Ці санкції набули чинності в грудні 2019 року. Росія намагається модифікувати власні судна для завершення будівництва газопроводу, який готовий більш ніж на 90%.

Газопровід "Північний потік-2" повинен пройти по Балтійському морю, з'єднавши постачальників з РФ зі споживачами в Європі. Його планова протяжність складе більш ніж 1,2 тис. км, пропускна здатність - 55 млрд кубометрів газу на рік. Проєкт реалізує "Газпром" в альянсі з європейськими компаніями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall.