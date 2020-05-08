Зеленский назвал ошибкой решение Грузии отозвать на консультации посла в Украине

Президент надеется, что после консультаций все стороны поймут, что кадровая политика государства касается только его самого.

Президент Владимир Зеленский считает ошибкой решение Грузии отозвать посла в Украине Теймураза Шарашенидзе для консультаций из-за назначения бывшего грузинского президента Михаила Саакашвили главой Исполнительного комитета реформ. Об этом пишут "Українські новини".

"У нас с Грузией и грузинским народом прекрасные отношения. Мы несмотря ни на что не будем ни на какие консультации вызывать нашего посла. Потому что отношения наших стран более длительные, чем любое руководство любой страны. Мне кажется, что это ошибка грузинской стороны", - сказал он.

Зеленский выразил надежду на то, что после консультаций все стороны поймут, что кадровая политика государства касается только его самого и его граждан.

"Чтобы никого не обижать: это наше решение и наша внутренняя политика. Господин Саакашвили - гражданин Украины, у него украинский паспорт. Я - президент Украины, который назначил его главой Исполкома реформ при президенте Украины. Вот и все", - резюмировал он.

Напомним, что Грузия отзывает своего посла из Украины для консультаций в связи с назначением Михаила Саакашвили главой Исполнительного комитета реформ.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что Киев попытается сохранить стратегические отношения с Грузией даже в том случае, если та предпримет резкие шаги в адрес Украины.