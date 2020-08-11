На світанку 11 серпня нетверезий водій на Lexus вчинив ДТП на Алеї Героїв Небесної Сотні в Києві, позносив клумби й утік з місця події.

Фото: патрульна поліція Києва

Поліція знайшла правопорушника вже за 30 хвилин після події. Його притягнуто до відповідальності, інформує пресслужба патрульної поліції Києва.

"Щойно до патрульної поліції надійшло повідомлення про скоєння ДТП, ми одразу взялися за пошуки порушника. Камери, які слідкують за безпекою міста, допомогли встановити місцеперебування авто Lexus - вулиця Інститутська, де його й зупинили патрульні", - йдеться в повідомленні.

У поліції зазначають, що у водія були явні ознаки алкогольного сп'яніння.

Правоохоронці стверджують, що затриманий не виконував законних вимог поліцейських, проявляв агресію, нецензурно висловлювався.

"Водія неодноразово було попереджено про те, що в разі невиконання законної вимоги працівника поліції він буде затриманий. Однак попередження не подіяли. Згідно зі ст. 44 ЗУ “Про Національну поліцію”, до водія була застосована фізична сила, також згідно зі ст. 45 ЗУ “Про Національну поліцію” - спецзасіб "кайданки", - розповіли правоохоронці.

Фото: патрульна поліція Києва

За вчинені правопорушення на чоловіка склали адмінматеріали за ст. 185 (Злісна непокора працівникам поліції), ст. 173 (Дрібне хуліганство), ст. 130 (Керування у стані сп'яніння), ст. 124 (Вчинення ДТП) та ст. 122-4 (Залишення місця ДТП) КУпАП.

Автомобіль евакуювали на штрафмайданчик.

Фото: патрульна поліція Києва

Нагадаємо, в ніч на 2 серпня у Києві чоловік розтрощив пункт в’їзду на Труханів острів, бо вважав, що він встановлений незаконно. Зловмисникові загрожує п’ять років за ґратами.