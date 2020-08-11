Автомобіль з’їхав з дороги і перехилився, внаслідок чого з причепа випала половина бочок.

Увечері 10 серпня до поліції Миколаївської області надійшло повідомлення від 36-річного мешканця Братського району про те, що поблизу пасіки невідомі заволоділи його автомобілем DAF, завантаженим 30 бочками з медом.

Про це повідомляють на сайті Нацполіції.

Відпрацьовуючи прилеглу територію, правоохоронці помітили розшукувану автівку на околиці села. Вантажівка з’їхала з дороги і перехилилася, унаслідок чого з причепа випала половина бочок.

Особу зловмисника встановили, ним виявився 19-річний місцевий мешканець. Зі слів молодика, побачивши відчинений автомобіль, він вирішив покататися, але не впорався з керуванням, відтак утік.

Фото: mk.npu.gov.ua

Поліція розпочала кримінальне провадження за ч. 1 ст. 289 КК (незаконне заволодіння транспортним засобом, що завдало великої матеріальної шкоди). Санкція статті передбачає покарання у вигляді накладення штрафу від 1000 до 1200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеження волі терміном від трьох до п'яти років, або позбавлення волі на той самий строк.

Вирішуватиметься питання про повідомлення затриманому про підозру. Слідство триває.

Фото: mk.npu.gov.ua

Нагадаємо, раніше в Києві двоє чоловіків викрали маршрутку і каталися на ній по місту.