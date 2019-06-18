В одесском клубе подрались посетители и официанты
В одесском клубе подрались посетители и официанты
Вера в одиночество
Вера в одиночество
Водитель на "Мерседесе" выехал на пешеходный мост через Владимирский спуск
Водитель на "Мерседесе" выехал на пешеходный мост через Владимирский спуск
После смены власти в Молдову вернулся лидер пророссийской партии Ренато Усатый
После смены власти в Молдову вернулся лидер пророссийской партии Ренато Усатый
Богдан анонсировал отказ от названия Администрация президента
Богдан анонсировал отказ от названия Администрация президента
Радуцкий: "Все положительное в медицине, что было сделано Квиташвили и Супрун, останется"
Радуцкий: "Все положительное в медицине, что было сделано Квиташвили и Супрун, останется"
Евросоюз пригрозил приостановить безвиз для отдельных стран
Евросоюз пригрозил приостановить безвиз для отдельных стран
Зеленский прибыл в Париж с официальным визитом
Зеленский прибыл в Париж с официальным визитом
На одесской трассе Lexus врезался в припаркованный ВАЗ, погибли три человека
На одесской трассе Lexus врезался в припаркованный ВАЗ, погибли три человека
ГлавнаяПолитика

Владимир Тесля призвал украинцев объединяться перед внутренней угрозой Украинской государственности Пресс-релиз

Возле метро «Арсенальная» установили памятный знак.

Активисты патриотического движения «Достоинство Нации» установили памятный знак «Защитникам Украинской Государственности» на пьедестале памятника пушке возле метро «Арсенальная» в Киеве.

«100 лет назад с этого места украинские военные уничтожили угрозу украинской государственности. Мы помним и чтим всех тех, кто защищал и защищает нашу украинскую землю», — сказал руководитель движения Владимир Тесля.

Он добавил, что установка памятного знака является восстановлением исторической справедливости, и призвал украинцев объединиться ради победы над врагом, а также ради сохранности и укрепления Украинской государственности: «Мы не боимся внешнего врага, но у нас есть другой, годами разрывающий Украину изнутри. Это наш внутренний враг, это — споры, клановые междоусобицы. У нас нет времени, мы должны объединиться и не допустить той ошибки, что и 100 лет назад. Мои побратимы, я благодарен, что вместе с вами мы восстановили историческую справедливость».

Многие киевляне знают настоящую историю большевистского мятежа на «Арсенале». Тогда красные мятежники пытались всячески подбить рабочих на восстание против государства. Именно тогда начали свои решительные действия подразделения Симон Петлюры и Евгения Коновальца. Благодаря их действиям «красный пожар» не охватил весь Киев, когда столица Украины сохраняла нейтралитет.

Ранее Владимир Тесля в фейсбуке заявил, что не собирается баллотироваться в депутаты Верховной Рады Украины от ни одной из политических сил.

Напомним, памятник пушке был установлен в Киеве в 1923 году. Ранее здесь была надпись, посвященная рабочим завода «Арсенал», выступившим с оружием за «власть советов» в октябре 1917 года.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы:
Новости по теме:

Читайте также