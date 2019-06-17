В 2019 году авиационную систему МВД Украины пополнят пять новых вертолетов. Три вертолета Н225 получат спасатели и нацгвардейцы, еще два вертолета Н125 будут переданы Летной академии МВД в Кременчуге для обучения пилотов.

Об этом сегодня, 17 июня, на крупнейшем международном авиакосмическом салоне Paris Air Show в Ле-Бурже во Франции договорились министр внутренних дел Арсен Аваков и генеральный директор Airbus Helicopters Брюно Ивен, сообщает пресс-служба МВД.

Фото: mvs.gov.ua

"С гордостью сообщаю, что мы создаем собственный современный учебный пилотный центр на базе Кременчугского университета, благодаря досрочной поставке первых двух H125 и трех H225, которые прибудут в Украину и будут функционировать уже в декабре 2020 года", - сказал Арсен Аваков.

Аваков напомнил, что почти год назад был подписан контракт с Airbus Helicopters на поставку 55 вертолетов для создания Единой системы авиационной безопасности и гражданской защиты МВД и уже сегодня 3 вертолета Н225 выполняют задачи на территории Украины.

Фото: mvs.gov.ua

"В частности, спасательный вертолет Н225 недавно участвовал в ликвидации последствий страшного наводнения на западе Украины", - сказал министр.

Он добавил, что сейчас для МВД Украины стратегически важно подготовить как можно больше квалифицированных пилотов.

Также министр сообщил, что Министерство внутренних дел закупит 13 украинских самолетов Ан-178 для бойцов Национальной гвардии и спасателей ГосЧС. Контракт договорились подписать уже этой осенью.

Фото: mvs.gov.ua

"Это первые самолеты с украинскими и европейскими, но без российских комплектующих. Осенью будет первый демонстрационный полет новой машины. Через три года самолеты уже будут на службе", - рассказал Арсен Аваков.

Глава министерства внутренних дел отметил, что по техническим характеристикам данный самолет - лучший в своем классе.

"Ан-178 подходит нам по всем техническим характеристикам. Он будет использоваться ГосЧС для пожаротушения, спасательных операций, а также для целей Национальной гвардии, начиная с десантирования, заканчивая перевозками. Это классический военно-транспортный самолет", - сказал он.

На крупнейшем международном авиационно-космическом салоне Paris Air Show-2019 глава МВД встретился с представителями международных компаний, в частности, из стран Европы, Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии.