Зеленский: Я скажу Путину, что Крым и Донбасс - это Украина

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что при возможной встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в первую очередь поднимет вопрос Донбасса и Крыма. Об этом Зеленский сказал в интервью немецкой газете "Бильд", опубликованном сегодня.

"Начнем с того, что Донбасс и Крым - это Украина", - сказал Зеленский.

Он выразил надежду, что Крым в скорейшем времени вернется в состав Украины.

"Я очень люблю Крым. Я бывал там много-много раз. Это уникальное место в Украине со своей природой и историей. Для меня Крым всегда был и остается частью Украины", - сказал Зеленский.

Судя по фото, опубликованными газетой, президент Украины давал интервью, сидя на ступеньках лестницы. Там же расположились и корреспонденты издания.

Напомним, сегодня ожидается встреча Зеленского с канцлером Германии Ангелой Меркель. Помимо Меркель, Зеленского в Германии примет также президент страны Франк-Вальтер Штайнмайер.

Россия аннексировала автономную республику Крым в марте 2014 года.