Підготовка цього рішення триває на виконання Закону про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізацію топонімії.

Україна планує повернути географічним назвам Криму історичні найменування кримськотатарською мовою.

Про це повідомляє пресслужба Мінреінтеграції із посиланням на засідання Національної комісії з питань кримськотатарської мови, що відбулось 22 листопада.

Зокрема, йшлося про використання кримськотатарської мови для позначення топонімів, які мають тюркське походження або історичні кримськотатарські найменування.

Підготовка цього рішення триває на виконання Закону про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізацію топонімії.

Наразі узгоджуються механізми, які дадуть змогу застосовувати написання топонімів із використанням латинської графіки у медіа та наукових працях. А також на дорожніх вказівниках і при виготовленні мап. Для цього проводитимуться комунікації з операторами картографічних сервісів і службами, які обслуговують такі вказівники.

За результатами засідання Нацкомісія доручила розробити відповідне рішення Уряду. Цим питанням будуть опікуватися Мінінфраструктури разом із Мінреінтеграції, Постійним Представником Президента України в АР Крим, Меджлісом кримськотатарського народу та Інститутом національної пам’яті.

Нагадаємо, тим часом окупанти в Криму складають списки “неблагонадійних осіб”. Людей з проукраїнською позицією вносять у спеціалізовану базу “АІС екстремист”.