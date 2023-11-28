Окупанти завдали авіаудару по підприємству в Торецьку, поранені 4 працівниці

Сьогодні, 28 листопада, окупанти завдали авіаудару по підприємству в Торецьку.

Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.

За даними слідства, 28 листопада о 10:50 російські військові завдали чергового авіаудару по м. Торецьку. Цього разу вони поцілили по території підприємства.

Під час обстрілу зазнали поранень четверо працівниць, які перебували в одній з майстерень. Постраждалих доставлено до лікарні.

Також вибухом пошкоджено промислові будівлі.

Розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни.

Нагадаємо, протягом минулої доби російська армія обстріляла 5 населених пунктів Донецької області та пошкодила 10 цивільних об’єктів. Зокрема, росіяни зруйнували два багатоквартирних будинки в Авдіївці та відділок поліції в Торецьку.