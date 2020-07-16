Росія обмежує свободу пересування українців з окупованого Криму, - МЗС

Мешканці півострова, які відмовилися від отримання паспорта РФ, можуть лише виїхати без можливості повернення.

Міністерство закордонних справ України засуджує порушення Росією прав людини в окупованому Криму

Про це йдеться в повідомленні на сайті МЗС.

"МЗС засуджує факти порушення прав людини на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим (Україна), що спричинені введеними Російською Федерацією обмежувальними заходами з протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19. Громадянам України, які постійно проживають на тимчасово окупованій території АР Крим і м. Севастополь та яким окупаційною адміністрацією були незаконно та примусово видані російські паспорти, дозволено лише одноразовий виїзд за межі тимчасово окупованої території, чим обмежується їхнє право на свободу пересування", - наголосили в відомстві.

Зазначається, що мешканці Криму, які відмовилися від отримання паспорта РФ, вважаються іноземцями та можуть лише виїхати без можливості повернення до Криму.

У МЗС вважають, що такі обмеження, встановлені російською окупаційною владою, суперечать нормам міжнародного права, зокрема пункту 4 статті 12 Міжнародного пакту про громадянські та політичні права 1966 року, в якому чітко прописано, що ніхто не може бути свавільно позбавлений права на в'їзд у свою власну країну.

"При цьому окупаційною владою не вводилися санітарні обмеження на сполучення з регіонами самої РФ, ураженими COVID-19, зокрема авіасполучення з Москвою не припинялось. Проводилися масові військові та пропагандистські заходи, включаючи навчання, бойову підготовку, будівництво в районі бухти Омега та в аеропорту Бельбек, що стало осередком поширення інфекції, парад з нагоди 75-річчя перемоги 24 червня у Сімферополі. Такий режим пересування створює істотні перешкоди для молоді, яка обирає українську вищу освіту. Абітурієнти, що виїздили на материкову частину України для складання іспитів або подання документів для вступу до вищих навчальних закладів, а також батьки, що їх супроводжували, після повернення до Криму та до закінчення карантинних обмежень не зможуть залишити тимчасово окуповану територію", - йдеться в повідомленні.

МЗС також заявляє, що під приводом боротьби з поширенням коронавірусної хвороби обмеження є протиправними, штучними та такими, що спрямовані на подальшу ізоляцію тимчасово окупованих територій від України. Тому погіршення ситуації з правами людини на тимчасово окупованій Російською Федерацією території Кримського півострова вимагає посиленої протидії з боку міжнародної спільноти.

"РФ зобов’язана виконувати норми міжнародного права, у тому числі припинити практику нав’язування російського громадянства, забезпечити захист життя та здоров’я населення тимчасово окупованих територій та припинити подальший наступ на права людини під приводом карантинних заходів", - наголосили в МЗС.

Нагадаємо, раніше Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова заявила, що РФ "утискає свободу слова, називаючи це екстремізмом". Вона наголосила, що в зону ризику потрапляє кожен, хто скаже, що Крим – це Україна.