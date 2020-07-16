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У МЗС Росії заявили, що Москва не має агресивних планів щодо України

Також РФ не бачить причин міняти Мінські угоди.

У МЗС Росії заявили, що Москва не має агресивних планів щодо України
Фото: EPA/UPG

Заступник міністра закордонних справ Російської Федерації Андрій Руденко заявив, що в Росії "немає і не може бути агресивних планів щодо України".

Про це він сказав у інтерв'ю ТАСС.

"З боку України ми чуємо войовничу риторику, яка явно провокується штучно, - з приводу можливих військових планів Росії щодо України. Хочу запевнити, що ніяких таких планів немає і бути не може", - наголосив російський дипломат.

Він також прокоментував ініціативу України про зміну Мінських угод. За його словами, підстав для цього немає.

"Вважаємо, що в цей час немає підстав для того, щоб ми міняли і самі угоди, і ту логіку, яку вони містять, і ту черговість кроків, яка там зафіксована", - сказав Руденко.

Нагадаємо, віцепрем'єр-міністр України і перший заступник голови української делегації в ТКГ Олексій Резніков закликав Захід підтримати перегляд Мінських угод, оскільки вони більше не відображають реалій на сході України. Коментуючи це, у Кремлі сказали, що Росія готова до виходу України з Мінських домовленостей, але "це не сподобається іншим учасникам переговорів".

У червні колишній командувач Збройних сил США в Європі генерал Бен Годжес припустив, що у вересні Росія може вторгнутися в Херсонську область, прикриваючись навчаннями "Кавказ 2020". Він допустив, що Росія може захопити дамбу в Херсоні.

У липні в інтерв'ю LB.ua Годжес додав, що не вважає, що Херсон є кінцевою метою Росії. На його думку, країна-окупант хоче захопити Одесу.

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