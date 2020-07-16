Бойовики п’ять разів порушили режим припинення вогню на Донбасі

16 липня збройні формування Російської Федерації п’ять разів порушили режим припинення вогню на Донбасі.

Про це повідомив пресцентр штабу операції Об'єднаних сил у фейсбуці.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", ворог тричі обстріляв наші опорні пункти неподалік Водяного з гранатометів різних систем, зенітної установки, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Також противник задіяв станкові протитанкові гранатомети, кулемети великого калібру та стрілецьку зброю біля Старогнатівки. А біля Мар’їнки агресор використав великокаліберні кулемети та снайперську зброю.

"Підрозділи Об’єднаних сил своєчасно реагували на ворожі збройні провокації та прицільним вогнем по позиціях агресора змушували його відмовитися від продовження обстрілів. Втрати противника уточнюються", - зазначили у штабі.

За поточну добу втрат у лавах Об’єднаних сил внаслідок ворожих обстрілів немає.

На ділянках розведення №1, №2 та №3 обстрілів не зафіксовано.

Нагадаємо, Європейський Союз закликав Росію взяти на себе відповідальність і вплинути на бойовиків для деескалації напруги після вбивства на Донбасі українських військовослужбовців, серед яких військовий медик.