У Севастополі планують вирубати 5 тисяч зелених насаджень задля будівництва медичного кластера

Близько 20 екоактивістів вийшли на акцію протесту і закликали не знищувати рослини на Фіолентівському кільці.

У Севастополі кілька десятків жителів вийшли на акцію протесту через плани влади міста вирубати для будівництва медичного кластера більш ніж 5 тисяч дерев. Про це повідомляє "Новая газета".

У Севастополі кілька років планують будівництво медичного кластера, який включатиме лікарню медичної швидкої допомоги, онкодиспансер та інфекційний стаціонар. Будівництво об'єктів фінансується з федерального бюджету. Кілька років об'єкти проєктувалися і не могли пройти експертизу, а потім виникли складнощі з підрядниками. Нещодавно влада регіону уклала контракт на будівництво швидкої допомоги з "дочкою" РОСТЕХ компанією "РТ-логістика".

Близько 20 екоактивістів з організацій "Зелений щит Севастополя" і "Еко-клуб" вийшли на акцію протесту і закликали не знищувати рослини на Фіолентовському кільці заради зведення медкластера.

Як повідомила керівниця організації "Зелений щит" Ксенія Калашникова, заради будівництва планують вирубати понад 5 000 зелених насаджень, серед яких є червонокнижні. Активісти планують створити петицію, в якій попросять Развожаєва і президента зупинити вирубку дерев і перенести об'єкт на пустир по-сусідству, який належить місту.

Т.в.о. губернатора Михайло Развозжаєв у відповідь пообіцяв, що вирубуватимуть "з розумом". Наступного дня після акції протесту Развозжаєв в ефірі телеканалу СТВ від 16 липня заявив, що будівництво планувалося кілька років і ні для кого не повинно бути сюрпризом - контракт підписаний, а переносити будівництво заради збереження дерев занадто клопітно, оскільки доведеться коригувати проєкт.

Т.о.в. губернатора пообіцяв висадити вдвічі більше дерев як компенсацію, а під час будівництва постаратися зберегти частину дерев. Він зазначив, що необхідно чимось жертвувати заради "суспільного компромісу".