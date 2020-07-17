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Поліція посилила заходи безпеки в центрі Києва

"Сьогодні анонсоване проведення масових акцій, зокрема і під будівлею Верховної Ради".

Поліція посилила заходи безпеки в центрі Києва
Фото: kyiv.npu.gov.ua

Щоб не допустити порушень громадського порядку та забезпечити мирне проведення запланованих акцій у центрі Києва, поліцейські спільно з військовослужбовцями Національної гвардії заступили на посилене чергування.

Про це повідомляють на сайті поліції.

"Сьогодні у центральній частині Києва анонсоване проведення масових акцій, зокрема і під будівлею Верховної Ради. Задля забезпечення публічної безпеки і порядку працівники структурних підрозділів столичної поліції, військовослужбовці Національної гвардії України, співробітники ДСНС, кінологи, вибухотехніки та поліція діалогу заступили на чергування у посиленому режимі", - йдеться в повідомленні.

Зазначено, що поліцейські проводять з учасниками заходів превентивну роз’яснювальну роботу, щоб не допустити порушень громадської безпеки та порядку.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Нагадаємо, під Радою другий день поспіль збирається мітинг проти законопроєкту "слуги народу" Максима Бужанського про освіту російською мовою. Сьогодні там відбулися невеликі сутички з правоохоронцями, які не давали пронести палі для інсталяції "Ватра". 

Документ планували розглянути ще вчора, в 30-ту річницю підписання Декларації про суверенітет. Під парламентом зібрався мітинг з вимогою зняти проєкт закону з розгляду. Ексголова Інституту національної пам'яті, нардеп Володимир В'ятрович закликав українців 17 липня продовжити протест проти мовного законопроєкту.

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