Щоб не допустити порушень громадського порядку та забезпечити мирне проведення запланованих акцій у центрі Києва, поліцейські спільно з військовослужбовцями Національної гвардії заступили на посилене чергування.
Про це повідомляють на сайті поліції.
"Сьогодні у центральній частині Києва анонсоване проведення масових акцій, зокрема і під будівлею Верховної Ради. Задля забезпечення публічної безпеки і порядку працівники структурних підрозділів столичної поліції, військовослужбовці Національної гвардії України, співробітники ДСНС, кінологи, вибухотехніки та поліція діалогу заступили на чергування у посиленому режимі", - йдеться в повідомленні.
Зазначено, що поліцейські проводять з учасниками заходів превентивну роз’яснювальну роботу, щоб не допустити порушень громадської безпеки та порядку.
Нагадаємо, під Радою другий день поспіль збирається мітинг проти законопроєкту "слуги народу" Максима Бужанського про освіту російською мовою. Сьогодні там відбулися невеликі сутички з правоохоронцями, які не давали пронести палі для інсталяції "Ватра".
Документ планували розглянути ще вчора, в 30-ту річницю підписання Декларації про суверенітет. Під парламентом зібрався мітинг з вимогою зняти проєкт закону з розгляду. Ексголова Інституту національної пам'яті, нардеп Володимир В'ятрович закликав українців 17 липня продовжити протест проти мовного законопроєкту.