У суботу в Києві до +28, без опадів

У суботу, 18 липня, в Києві мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +15 ... +17 градусів, вдень +26 ... +28 градусів.

Про це повідомив Гідрометеорологічний центр.

На заході України мінлива хмарність, вночі місцями невеликий дощ, вдень короткочасний дощ, гроза, вітер північно-східний, 5-10 м/с, місцями шквали 15-20 м/с. Температура повітря вночі +10 ... +16 градусів, вдень +21 ... +27 градусів.

У Карпатах вночі місцями невеликий дощ, вдень помірний, місцями сильний дощ, температура вночі +7 ... +12 градусів, вдень +13 ... +18 градусів.

На півночі України мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +11 ... +17 градусів, вдень +24 ... +29 градусів.

У центрі України мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +12 ... +17 градусів, вдень +24 ... +29 градусів.

На сході України мінлива хмарність, вночі короткочасний дощ, гроза, вдень без опадів, вітер північно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +12 ... +17 градусів, вдень +24 ... +29 градусів.

На півдні України мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +13 ... +19 градусів, вдень +26 ... +32 градуси.

У Криму мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +15 ... +20 градусів, вдень +24 ... +29 градусів.

17 липня на 9:00 температура води становила в Чорному та Азовському морях +21 ... +25 градусів, в Дніпрі біля Києва +21 градус.