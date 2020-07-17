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Окупанти третій день не дають ЗСУ розшукати ​пораненого військовослужбовця, який перебуває в "сірій зоні"

СЦКК закликає представників ОБСЄ і світову спільноту вплинути на вирішення цього питання.

Окупанти третій день не дають ЗСУ розшукати ​пораненого військовослужбовця, який перебуває в "сірій зоні"
Фото: EPA/UPG

Російські окупанти третій день поспіль не дають українській стороні проводити пошук пораненого українського військовослужбовця, який досі перебуває в "сірій зоні" в районі селища Зайцеве.

Про це повідомляє пресцентр штабу операції Об'єднаних сил у фейсбуці.

"Українська сторона Спільного центру контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін повідомляє, що сьогодні під час чергових перемовин через СММ ОБСЄ з представниками російсько-окупаційних військ вкотре не були досягнуті домовленості щодо пошуку та евакуації нашого пораненого захисника. Ворог постійно безпідставно не дає проводити пошукові заходи", - йдеться в повідомленні.

СЦКК наполягає на проведені самостійного пошуку представниками української пошукової групи "Евакуація 200", до складу якої увійдуть вісім чоловік, спільно із саперами та медиком. Вони будуть без зброї, одягнені в білі костюми та світловідбивні жилети.

"СЦКК закликає представників СММ ОБСЄ та світову спільноту терміново вплинути на вирішення вище зазначеного питання та підкреслює, що такі факти тяжкого безвідповідального злочину російсько-окупаційної влади є нічим іншим, як небажанням визнавати міжнародно прийняті правові норми і принципи відповідно до міжнародного гуманітарного права", - наголосили в штабі.

Нагадаємо, за минулу добу троє українських військовослужбовців отримали поранення і один - бойову травму.

Раніше Європейський Союз закликав Росію взяти на себе відповідальність і вплинути на бойовиків для деескалації напруги після вбивства на Донбасі українських військовослужбовців, серед яких військовий медик.

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