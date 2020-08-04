Трамп заявив, що коронавірус у США відступає

Президент США Дональд Трамп заявив, що з минулого тижня у країні відзначається істотне поліпшення ситуації з коронавірусом COVID-19.

Про це він сказав на брифінгу у Білому домі, передає "Інтерфакс-Україна".

"Ми починаємо бачити ознаки істотного прогресу. По всій країні кількість випадків (зараження COVID-19 - ред.) скоротилося приблизно на 6% з минулого тижня", - зазначив Трамп.

Він назвав такі показники "дуже обнадійливою ознакою".

"Я повинен додати, що вірус відступає", - наголосив Трамп.

Щодо епіцентрів поширення інфекції в південних і західних штатах країни, то, за словами Трампа, там спостерігаються невеликі поліпшення. Зокрема, тижневі показники випадків коронавірусу в Аризоні скоротилися на 37%, в Техасі - на 18,7%, у Флориді - на 21,2%.

Президент додав, що у 18 штатах, зокрема: на Алясці, в Коннектикуті, Іллінойсі, Меріленді, Массачусетсі, Мічигані, Монтані - темпи поширення вірусу, як і раніше, є низькими.

Водночас Трамп заявив про необхідність сконцентрувати зусилля на стримування поширення вірусу у Джорджії, Міссісіпі, Оклахомі, Міссурі, Теннессі, оскільки там в останні дні збільшилася кількість діагностованих випадків COVID-19.

Він також закликав американців дотримуватися правил соціального дистанціювання.

Нагадаємо, напередодні експерти Білого дому заявили, що Сполучені Штати увійшли в нову фазу пандемії, коли інфекція стала "надзвичайно поширеною" по всій країні. За даними американського Центру контролю й запобігання COVID-19, майже 155 тисяч американців померли від коронавірусу.

30 липня Трамп запропонував перенести президентські вибори через коронавірус. Він зазначив, що вибори поштою стануть "найбільш неточними і шахрайськими в історії". Пізніше президент США заявив, що не хоче переносити вибори, а лише мав пояснити, що не можна проводити вибори поштою. Пізніше цей намір Трампа спростували в Білому домі.