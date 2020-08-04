Польський прем'єр назвав Nord Stream 2 "платою Путіну за зброю"

Моравецький вважає, що цей газопровід дозволяє РФ купувати зброю за європейські гроші.

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький вважає, що газопровід Nord Stream 2 дозволяє Росії купувати зброю за європейські гроші.

Про це він заявив під час онлайн-конференції, організованої американським аналітичним центром Atlantic Council, передає "Польське радіо".

"Ми хотіли б, щоб такі кроки здійснювалися на основі консенсусу в НАТО", - сказав очільник польського уряду. За його словами, Північноатлантичний альянс важливий для збереження світового миру.

Моравецький додав, що рішення про розміщення американських військ - у компетенції влади у Вашингтоні.

Про трансатлантичні відносини він зазначив: "Як водночас дуже проєвропейська та дуже проамериканська, Польща має ключове значення в об’єднанні ЄС і США".

Нагадаємо, раніше Польща оштрафувала російський "Газпром" на $57 млн через "Північний потік-2".

Польща вважає, що цей газопровід зміцнить і так панівне становище "Газпрому" на європейському ринку, що становитиме загрозу енергетичній безпеці Європи.

Розслідування щодо "Північного потоку-2" триває в Польщі кілька років. Торік Управління з конкуренції та захисту прав споживачів Польщі оштрафувало одного з учасників проєкту, компанію Engie, на 40 млн євро також за відмову надати документи та іншу необхідну для розслідування інформацію.

Проти будівництва "Північного потоку-2" виступають Сполучені Штати. У липні США посилили тиск на європейські компанії, які беруть участь у спорудженні газопроводу.