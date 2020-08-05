Ціна на золото вперше в історії зросла вище від $2000 за унцію

З початку 2020 року золото подорожчало майже на 30%.

У вівторок, 4 серпня, ціна чистої тройської унції золота (31,1 г) уперше в історії подолала символічну межу у 2000 доларів (2000,11 на нью-йоркській біржі Comex).

З початку 2020 року золото подорожчало майже на 30 відсотків, передає DW.

До цього рекордною була ціна в 1921,18 долара за унцію після різкого подорожчання дорогоцінних металів у вересні 2011 року.

Слід зазначити, що протягом торгового дня ціна на золото дещо впала.

Експерти пов'язують зростання з невизначеністю через пандемію коронавірусу. Золото розцінюють як спосіб захисту від інфляції та знецінення валют.

На думку аналітиків банку Goldman Sachs, золото продовжить зростання до нових максимумів. Цьому допоможе зниження процентних ставок у США і затребуваність золота як захисного активу.

Наприкінці липня аналітики інвестбанку переглянули свій прогноз і підвищили його до $2300 за унцію протягом найближчих 12 місяців. У Goldman Sachs також підвищили прогноз цін на срібло - від 22 до 30 доларів за унцію.