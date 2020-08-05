В Італії перевірять продаж острова синові ексвласника "Мотор Січ" Богуслаєву

Острів з 1989 року має статус природного заповідника та може підпадати під обмеження.

Міністерство культурної спадщини Італії перевірить документи про продаж острова Галлінара біля берегів Лігурії синові ексвласника "Мотор Січ" Олександру Богуслаєву.

Про це повідомляє "theBabel" з посиланням на видання IVG.

Зазначається, що году можуть скасувати, оскільки острів з 1989 року має статус природного заповідника та може підпадати під обмеження. Держава також може скористатися пріоритетним правом на придбання острова.

Італійська влада вважає острів важливим з туристичної точки зору і не хоче, щоб Богуслаєв перетворив його на закриту забудову.

"Жодне будівництво або інші спекуляції не будуть допущені на острові, з огляду на його природний статус", - наголосив мер міста Альбенга, яке знаходиться поблизу острова.

Нагадаємо, 3 серпня італійське видання Corriere della Sera повідомило, що острів Галлінара в італійській Лігурії був проданий за понад 10 мільйонів євро. Його купив син колишнього власника компанії "Мотор Січ", ексрегіонала В’ячеслава Богуслаєва.