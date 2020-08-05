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В Італії перевірять продаж острова синові ексвласника "Мотор Січ" Богуслаєву

Острів з 1989 року має статус природного заповідника та може підпадати під обмеження.

В Італії перевірять продаж острова синові ексвласника "Мотор Січ" Богуслаєву
Фото: corriere.it

Міністерство культурної спадщини Італії перевірить документи про продаж острова Галлінара біля берегів Лігурії синові ексвласника "Мотор Січ" Олександру Богуслаєву.

Про це повідомляє "theBabel" з посиланням на видання IVG.

Зазначається, що году можуть скасувати, оскільки острів з 1989 року має статус природного заповідника та може підпадати під обмеження. Держава також може скористатися пріоритетним правом на придбання острова.

Італійська влада вважає острів важливим з туристичної точки зору і не хоче, щоб Богуслаєв перетворив його на закриту забудову.

"Жодне будівництво або інші спекуляції не будуть допущені на острові, з огляду на його природний статус", - наголосив мер міста Альбенга, яке знаходиться поблизу острова.

Нагадаємо, 3 серпня італійське видання Corriere della Sera повідомило, що острів Галлінара в італійській Лігурії  був проданий за понад 10 мільйонів євро. Його купив син колишнього власника компанії "Мотор Січ", ексрегіонала В’ячеслава Богуслаєва.

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