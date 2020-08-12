Он проснулся. Джо Байден наконец выбрал себе вице-президента

«Спящему Джо» – как своего конкурента именует действующий глава Соединённых Штатов Дональд Трамп – необходимо было решить задачу не из лёгких: выбрать себе в партнёры женщину, да ещё и темнокожую. Причина ясна: протесты против расизма , охватившие половину Америки. Демократам нужна поддержка афроамериканцев, им необходимо разбудить умеренного 77-летнего Джо, поставив возле него, как они сами говорят, молодого прогрессивного политика. Из нескольких кандидаток (в большинстве своём темнокожих) выбор пал именно на Харрис.

Ещё в марте кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден обещал, что выберет себе в вице-президенты женщину. Спустя пять месяцев он всё же это сделал. Его избранница – сенатор от штата Калифорния Камала Харрис . В этом выборе много циничного. Но здесь стоит согласиться с нынешним лидером демократов: эта женщина – лучшее, что могло произойти с Байденом в ходе этой кампании.

Кто ты, Камала Харрис?

Фото: EPA/UPG Кандидат в вице-президенты США Камала Харрис

Сенатор от штата Калифорния с довольно весомым послужным списком. Ей 55 лет, что по меркам американской политики является признаком больше молодости, чем зрелости. Да и сама она в политической деятельности не так уж и давно – с января 2017 года. Харрис – дочь иммигрантов: мать – уроженка Индии, учёный; отец – житель Ямайки, профессор Стэнфорда.

В прошлом – прокурор со стажем. Сначала окружной в Сан-Франциско, затем – генеральный прокурор целого штата, Калифорнии. Будучи выбранной на эту должность в 2010 году, Харрис стала первым в истории представителем афроамериканской и южноазиатской общин, а также первой женщиной на этом посту. У неё – в отличие от многих других её коллег по партии – относительно чистая биография. Впрочем, и там есть немало изъянов.

Когда в Сан-Франциско говорят о Харрис, зачастую вспоминают, как она выступила против смертной казни для 22-летнего Айзека Эспинозу. Последний был признан виновным в убийстве полицейского. Против тогдашнего окружного прокурора велось целое расследование, к которому были подключены отдельные сенаторы. Но Харрис выдержала, правда со временем она всё же отступила, и от смертной казни в целом не отказалась.

Но в биографии Харрис есть и негативные истории. На пике эпохи массового заключения США, которое зачастую касалось более темнокожего, нежели белого населения, прокурор отдавала приказы полицейским по фальсификации протоколов допроса, а сами представители её офиса – в округе, а затем и в штате – откровенно лгали под присягой, добиваясь избрания жестоких мер для в том числе афроамериканцев.

Фото: EPA/UPG

Когда местные тюрьмы были переполнены, а врачи говорили об ужасном санитарном состоянии мест лишения свободы, Харрис выступила против досрочного освобождения даже тех, кто совершил мелкие проступки.

В Калифорнии доходило даже до абсурда: генпрокурор поддерживала закон, который допускал уголовное преследование и тюремное заключение родителей, чьи дети обычно прогуливали школьные занятия. Понятно, что подобное требование напрямую сказывалось на темнокожих семьях с низким доходом.

Однако самое циничное – это благоволящая политика Харрис в отношении полицейских, применяющих чрезмерное насилие в адрес задержанных афроамериканцев.

2015 год, в стране происходят национальные протесты и марши в связи с убийством двух темнокожих – Майкла Брауна и Эрика Гарнера. На улицах митингующие скандируют идентичные сегодняшним слоганы – «Black Lives Matter» (Жизнь чёрных имеет значение). Что делает прокурор Харрис? Она выступает против законопроекта, обязующего её офис расследовать смертельные случаи стрельбы со стороны полицейских. Ко всему прочему она не поддержала инициативу штата по установлению нательных видеофиксаторов на копах. Более того, как прокурор она отказалась раскрывать имена сотрудников полиции, у которых были в делах записи об арестах и нарушениях.

А теперь взгляните на нынешние протесты? Где Камала Харрис? На улице: она одна из первых среди поддержавших митингующих. Однако не думаю, что уже сенатор это делает из-за нелюбви к полиции и желания почтить память удушенного Джорджа Флойда. Последний для неё имеет такое же значение, как и Браун с Гарнером. Здесь важно другое – шанс стать вторым человеком в государстве.

Фото: EPA/UPG Протесты в США после убийства Джорджа Флойда

Скрытые расисты

Вообще само по себе желание выбрать партнёра на выборы по цвету кожи пахнет расизмом. Равно как и акцентирование на том, что ты был правой рукой у президента афроамериканца. Это я, конечно, о Байдене.

Как говорит Харрис, она своего потенциального шефа расистом не считает. Но это же не помешало ей в начале избирательной кампании вспомнить Байдену, как тот 40 лет назад, будучи молодым сенатором от штата Делавэр, стал одним из наиболее активных сторонников политики расовой сегрегации в школах. Он выступал против того, чтобы белые и темнокожие дети ездили в одних школьных автобусах.

«В то время в Калифорнии одна маленькая девочка, второклассница государственной школы, ездила каждый день в таком автобусе. И эта девочка была – я», – говорила сенатор.

Знаете, что было после столь горячей дискуссии – когда стало очевидно, что Байден может выбрать Харрис кандидатом в вице-президенты США? Она просто сказала: «Это же всего-навсего были дебаты».

Фото: EPA/UPG

Вообще-то автобусами у Байдена всё не заканчивается. Ведь в 1994 году он провёл в Сенате закон о полиции, который позволил вывести на улицы США 100 тысяч полицейских, увеличить количество тюрем, который сделал копов всевластными. И – как мы уже писали на LB.ua – лоббировали этот закон через Байдена полицейские профсоюзы. А администрации Обамы, где Байден в последующем был вице-президентом, пришлось пойти на поводу у них, забыв о наказании для двух полисменов после убийств темнокожих парней в Нью-Йорке и в Фергюсоне – Гарнера и Брауна. Как вы помните, Камала Харрис тоже тогда была на стороне правоохранителей, которые сегодня при тех же обстоятельствах резко оказались не правы.

Лево руля!

Вообще нужно понимать, что Камала Харрис давно близка к семье Байдена. Она дружила с его ныне покойным сыном Бо. Это интересный момент, однако не превалирующий.

Байдену действительно нужно освежить свою кампанию. Пока он ловит своего главного визави, Дональда Трампа, на его же ошибках. Но таковой ситуация не будет постоянно. Антирасистские протесты будут угасать, экономика, возможно, постепенно стимулироваться, вакцина от COVID, быть может, будет запущена. А что дальше? Креатива от демократов пока маловато. Хотя при такой политической ситуации придумывать особо ничего и не надо.

Демократическая партия ныне борется за молодой электорат, который более прогрессивный. Чего он хочет? Прекращения финансирования или роспуска полиции, всеобщего медицинского страхования и легализации марихуаны – того, чему противится Байден. Это – электорат дважды уступившего социалиста Берни Сандерса. И этим людям нужны примитивные, нереализуемые, но храбрые идеи. А у Байдена их нет.

Фото: EPA/UPG

Здесь ему и поможет Харрис, которая уже встала на позицию Берни и ныне призывает легализовать марихуану, дать каждому общедоступное медицинское обслуживание. Другое дело, что в начале 2010-х он выступала резко против подобных инициатив. Но «это же всего-навсего дебаты». Достаточно циничный подход, но для политика в самый раз.

Как упоминала профессор права Университета Сан-Франциско Лара Базелон: «Почти на каждом переломном этапе, когда существовал выбор или прогрессивная, или центристская альтернатива, она (Харрис – LB.ua) всегда выбирала последнюю».

Мы не знаем, чем завершатся президентские выборы в США. Очевидно, что после объявления результатов Камала Харрис отринет прогрессивные заявления, как она это делала долгие годы на разных должностях. Однако было бы интересно посмотреть на вице-президента Харрис. Мы бы тогда увидели воочию все сезоны сериала «Карточный домик»... со всеми вытекающими.