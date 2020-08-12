​Боррель скликає позачергову нараду Ради ЄС для обговорення подій у Білорусі

Голова дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель збере в п'ятницю, 14 серпня, нараду Ради ЄС на рівні міністрів закордонних справ для обговорення, зокрема, президентських виборів у Білорусі.

Про це він повідомив у Twitter.

"У п'ятницю в другій половині дня я скличу позачергове засідання Ради в закордонних справах. Ми обговоримо актуальні питання та розглянемо ситуацію в східному Середземномор'ї, вибори президента Білорусі, а також розвиток подій у Лівані", - йдеться в повідомленні.

I will call an extraordinary Foreign Affairs Council meeting this Friday afternoon.



We will discuss urgent issues and address the situation in the Eastern Mediterranean, the Belarus Presidential elections, as well as developments in Lebanon. — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) August 12, 2020

Офіційний представник Борреля також уточнив, що нарада відбудеться в режимі відеоконференції.

Нагадаємо, про проведення такої наради оголосило МЗС Польщі, зазначивши, що про неї попросила Варшава.

Раніше президент Литви Гітанас Науседа заявив, що Євросоюз розглядає можливість направити представника для прямих переговорів з владою Білорусі. Він також зазначив, що "настав час з усією серйозністю говорити про санкції проти Білорусі у відповідь на репресії влади проти опозиції".

Голови МЗС 8 країн Європи закликали владу Білорусі зупинити переслідування протестувальників.

9 серпня в Білорусі пройшли президентські вибори. За попередніми даними ЦВК, чинний президент країни Олександр Лукашенко набрав понад 80% голосів, опозиційна кандидатка Світлана Тихановська - близько 10%. Після закриття виборчих дільниць по всій країні почалися масові акції протесту. У Мінську та понад 20 містах країни на вулицю вийшли десятки тисяч людей. Відбулися сутички з силовиками, які використовували проти протестувальників світлошумові гранати, водомети і гумові кулі.

Увечері 10 серпня МВС повідомило про першого загиблого на акціях протесту. Відомство вважає, що чоловік нібито невдало намагався кинути в ОМОН вибуховий пристрій.

Наразі протести у країні тривають третю ніч поспіль. Силовики затримують людей і використовують проти них спецзасоби.

Тихановська виїхала до Литви. У її штабі кажуть, що від'їзд Тихановської організувала білоруська влада. Сама кандидатка це заперечує. 11 серпня в мережі було опубліковане відео, на якому Тихановська з аркуша читає звернення до білоруського народу і просить людей не виходити на вулиці.