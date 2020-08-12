Розвідка: За 2,5 тижня бойовики втратили 9 чоловік загиблими і 15 пораненими

У підрозділах окупанта "не припиняються самогубства та дезертирство особового складу, вживання алкоголю та наркотиків".

За даними розвідки Об’єднаних сил, за два з половиною тижні перемир’я на Донбасі підтримувані Росією бойовики втратили 9 чоловік загиблими і ще 15 пораненими.

Підрозділи противника зазнають втрат через необережне поводження зі зброєю, ДТП, підрив на невідомих вибухових пристроях на своїх позиціях, інформує пресцентр ООС.

"У підрозділах окупаційних військ РФ дуже низький морально-психологічний стан. Не припиняються самогубства та дезертирство особового складу, вживання алкоголю та наркотиків", - зазначається у повідомленні.

Командування Об’єднаних сил наголошує, що у разі загрози життю та здоров’ю наших воїнів, при спробах захоплення територій з боку збройних формувань Російської Федерації військовослужбовці Об’єднаних сил завжди дають і будуть давати відповідь.

У штабі акцентують на тому, що з 27 липня українські військові сумлінно дотримуються усіх заходів повного і всеосяжного режиму припинення вогню.

Раніше штаб констатував відсутність поранень і бойових втрат у лавах ОС за пів місяця режиму "тиші" на Донбасі.