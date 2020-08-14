У МЗС України прокоментували видачу "вагнерівців" Росії

Заступник міністра закордонних справ України Євген Єнін прокоментував видачу Росії 32 бойовиків ПВК "Вагнер", затриманих у Білорусі напередодні виборів президента.

Про це він сказав в ефірі каналу "Україна 24", повідомляє "Українська правда".

"Якщо ця інформація відповідає дійсності і ці громадяни відбули на територію Російської Федерації, то предмет для подальшого діалогу зникає сам по собі..." - зазначив заступник міністра.

На думку Єніна, чинний президент Білорусі Олександр Лукашенко "зробив вибір на користь Росії".

"Ми з самого початку не виключали, що лідер Білорусі буде розігрувати це питання і використовуватиме його як розмінну карту з Російською Федерацією. Тепер ми побачили, що він зробив вибір на користь російської сторони".

На запитання про те, чи потрібно обговорювати екстрадицію бойовиків з Росією, Єнін відповів:

"Якщо в зазначених осіб є російські паспорти, то як Україна не видає своїх громадян, так і РФ або Білорусь не видадуть своїх громадян".

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що затримані раніше на території Республіки Білорусь російські громадяни, які входять до складу ПВК "Вагнер", повернулися в Росію. Їх передали за клопотанням генерального прокурора Російської Федерації.

Наприкінці липня під Мінськом затримали більш ніж 30 бойовиків ПВК "Вагнер", котрі планували дестабілізувати обстановку в країні у період виборчої кампанії. За даними держагентства БелТА, всі вони є громадянами РФ.

Згодом з’ясувалося, що серед затриманих у Білорусі членів ПВК "Вагнер" є бойовики з "ДНР" і "беркутівці". Імена більшості з 33 затриманих у Білорусі бойовиків ПВК "Вагнер" є в українській базі "Миротворець" як учасників війни на Донбасі.