"Батьківщина" засудила спроби придушити протести у Білорусі

У партії вважають, що єдино правильним рішенням є оголошення нових виборів.

Партія "Батьківщина" засудила спроби білоруської влади придушити акції протесту проти результатів виборів президента. Про це заявила лідер партії Юлія Тимошенко.

"В Білорусі оголосили офіційні результати виборів. Очевидно, що ці результати не відповідають настроям суспільства. Адже ми бачимо протести не тільки у столиці, а по всіх містах, на всіх підприємствах країни. У ситуації такої гострої напруженості єдино вірним рішенням було б оголошення нових виборів з гарантією вільної участі усіх кандидатів, обранням незалежної ЦВК та потужною спостережною місією від світових демократичних інституцій", - заявила Тимошенко.

На її думку, подальша ескалація протистояння, застосування сили до протестантів, арешти, звільнення і залякування не є виходом з ситуації.

"«Батьківщина» як політична сила, яка була безпосереднім учасником обох Майданів в Україні, засуджує брутальне порушення прав мирних громадян, журналістів, лікарів, яке нині спостерігає весь світ. Ми сподіваємося на здоровий глузд усіх учасників протистояння. Жыве Беларусь!", - наголосила Тимошенко.

Нагадаємо, вибори президента Білорусі відбулися 9 серпня. За офіційними даними ЦВК, за Олександра Лукашенка проголосувало 80,1% виборців, за Світлану Тихановську - 10,1%. Одразу після закриття виборчих дільниць у містах Білорусі почалися масові акції протесту, які жорстоко розганяли правоохоронці.

10 серпня загинув один із демонстрантів 34-річний Олександр Тарайковський. 13 серпня МВС Білорусі повідомило про 6700 затриманих. До протестів приєдналися лікарі, вчителі, десятки держпідприємств.

Жорстоке поводження з демонстрантами у Білорусі засудив генсек ООН та лідери європейських країн.