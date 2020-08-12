Президент Володимир Зеленський підписав указ "Про відзначення 29-ї річниці незалежності України".

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

Згідно з документом, Кабінет Міністрів має розробити та забезпечити реалізацію заходів з відзначення 29-ї річниці незалежності України з урахуванням вимог щодо запобігання поширенню хвороби COVID-19.

Зокрема, 23 серпня 2020 року, у День Державного прапора України, в місті Києві, інших населених пунктах, закордонних дипломатичних установах України, військових частинах мають бути проведені офіційні церемонії урочистого підняття Державного прапора.

У День Незалежності України, 24 серпня 2020 року, в місті Києві, інших населених пунктах передбачається проведення урочистостей за участю представників органів державної влади, місцевого самоврядування, учасників ООС/АТО та громадськості.

Крім того, у День Незалежності буде проведено церемонії покладання квітів до пам'ятних знаків та місць поховань видатних діячів українського державотворення, борців за незалежність України, загиблих учасників Революції Гідності, учасників ООС/АТО.

Передбачені також тематичні культурно-мистецькі, медійні, виставкові та інші заходи з донесення громадянам інформації про важливі події та персоналії української історії, досвід національного державотворення.

Уряд має організувати церемонії вручення державних нагород, заохочувальних відзнак особам, які зробили значний внесок у здобуття незалежності України, захист її суверенітету й територіальної цілісності.

Нагадаємо, 24 серпня – у День незалежності, народні депутати візьмуть участь в урочистому засіданні з нагоди свята разом з президентом.

А на позачергову сесію Верховна Рада вже збереться наступного дня - 25 серпня. Одним із питань розгляду буде підвищення мінімальної заробітної плати.