Глава Налоговой Любченко: "У людей огромное количество денег"
Глава Налоговой Любченко: "У людей огромное количество денег"
Шоумен Притула йде в мери Києва від "Голосу"
Шоумен Притула йде в мери Києва від "Голосу"
У Білорусі починається нова хвиля протестів, люди виходять на вулиці
У Білорусі починається нова хвиля протестів, люди виходять на вулиці
Вчені дослідили, що маски зменшують вираженість симптомів при коронавірусі
Вчені дослідили, що маски зменшують вираженість симптомів при коронавірусі
Лукашенко против революции: кто кого?
Лукашенко против революции: кто кого?
У Білорусі знову почалися сутички із силовиками, у Мінську закрили станції метро (оновлено)
У Білорусі знову почалися сутички із силовиками, у Мінську закрили станції метро (оновлено)
Екснардепа Шепелева засудили до 7 років в'язниці
Екснардепа Шепелева засудили до 7 років в'язниці
Святослав Пискун: "Очень тяжело в этой стране кого-то посадить"
Святослав Пискун: "Очень тяжело в этой стране кого-то посадить"
У Києві підпалили "теслу" ексглави ОП Богдана, в якій знімався Зеленський (оновлено)
У Києві підпалили "теслу" ексглави ОП Богдана, в якій знімався Зеленський (оновлено)
ГоловнаСуспільствоВійна

На Донбасі окупанти тричі порушили режим перемир’я

Вогневі провокації ворога не становили загрози українським захисникам.

На Донбасі окупанти тричі порушили режим перемир’я
Фото: EPA/UPG

Від початку сьогоднішньої доби українські військовослужбовці задокументували три порушення противником проголошеного на Донбасі режиму припинення вогню.

Ворожі вогневі провокації не становили загрози нашим захисникам, тому українські підрозділи зброю у відповідь не застосовували.

Серед особового складу Об’єднаних сил бойових втрат і поранень немає, інформує пресцентр ООС.

У вечірньому зведенні штабу повідомляється, що біля населених пунктів Мар’їнка і Південне зафіксовано кілька неприцільних автоматичних черг зі стрілецької зброї.

Ще один факт провокації з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано неподалік Красногорівки. На цій ділянці за допомогою ручного протитанкового гранатомета противник здійснив мінування місцевості однією протипіхотною міною ПОМ-2.

За минулу добу російсько-окупаційні війська двічі порушували режим припинення вогню на Донбасі.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы:
Новини по темі:

Читайте також