На Донбасі окупанти тричі порушили режим перемир’я

Від початку сьогоднішньої доби українські військовослужбовці задокументували три порушення противником проголошеного на Донбасі режиму припинення вогню.

Ворожі вогневі провокації не становили загрози нашим захисникам, тому українські підрозділи зброю у відповідь не застосовували.

Серед особового складу Об’єднаних сил бойових втрат і поранень немає, інформує пресцентр ООС.

У вечірньому зведенні штабу повідомляється, що біля населених пунктів Мар’їнка і Південне зафіксовано кілька неприцільних автоматичних черг зі стрілецької зброї.

Ще один факт провокації з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано неподалік Красногорівки. На цій ділянці за допомогою ручного протитанкового гранатомета противник здійснив мінування місцевості однією протипіхотною міною ПОМ-2.

За минулу добу російсько-окупаційні війська двічі порушували режим припинення вогню на Донбасі.