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В Кабміні розповіли, який дефіцит заклали в проєкт бюджету-2021

Проект бюджету на наступний рік побудований на прогнозі зростання української економіки на 4,7% ВВП.

В Кабміні розповіли, який дефіцит заклали в проєкт бюджету-2021
Фото: kmu.gov.ua

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що уряд заклав в проект бюджету на 2021 рік дефіцит в 6% ВВП.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Плановий поки що показник дефіциту бюджету наступного року ставимо в районі 6% ВВП", - сказав голова уряду.

Він також повідомив, що проект бюджету на наступний рік побудований на прогнозі зростання української економіки на 4,7% ВВП.

Він також наголосив, що сукупний держборг України з $85 млрд грн на початок року скоротився до нинішніх $83 млрд грн.

Нагадаємо, що Внутрішній валовий продукт України в другому кварталі 2020 року скоротився на 11,4% порівняно з таким самим кварталом попереднього року. Порівняно з першим кварталом цього року падіння становило 9,9% (з урахуванням сезонного фактору).

В третьому кварталі цього року українська економіка почала відновлюватися.

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