На ЧАЕС дозволили ввести в дію нове сховище ядерних відходів, яке будували 20 років

Чорнобильська атомна електростанція отримала спеціальний дозвіл на "гарячі" випробування сховища відпрацьованого ядерного палива СВЯП-2.

Про це повідомило Державне агентство України з управління зоною відчуження.

"Під час вручення дозволу голова ДАЗВ Сергія Калашника наголосив, що отриманню дозволу передувало багато кроків. Зокрема, успішно було проведено "холодні" випробування СВЯП-2 з імітаторами відпрацьованих тепловиділяючих збірок, отримано сертифікат відповідності закінченого будівництва об'єкта від Державної архітектурної служби України, погоджено програми "гарячих" випробувань та звіт з аналізу безпеки. Зокрема, проведення "гарячих" випробування полягатиме у переміщенні у нове сховище відпрацьованих тепловиділяючих збірок, які після обробки будуть розташовані у бетонних модулях зберігання", - йдеться в повідомленні.

Виконувач обов’язки гендиректора Чорнобильської АЕС Володимир Пєсков запевнив, що всі працівники, які будуть залучені до проведення "гарячих" випробувань, пройшли відповідну підготовку.

У Міністерстві захисту довкілля та природних ресурсів заявили, що введення СВЯП-2 в експлуатацію дозволить безпечно зберігати відпрацьоване ядерне паливо ЧАЕС протягом найближчих 100 років.

"За період генерації електроенергії, з 1977 до 2000 року, на станції накопичилося понад 21 тис. тепловидільних збірок, які зараз зберігаються у сховищі відпрацьованого ядерного палива "мокрого" типу СВЯП-1. Старе сховище не розраховане на довготривале зберігання палива і термін його експлуатації обмежений. Відтак усі відпрацьовані тепловидільні збірки мають бути переміщені в новозбудоване проміжне сховище відпрацьованого ядерного палива "сухого" типу СВЯП-2", - зазначили у відомстві.

Зауважимо, будівництво сховища відпрацьованого ядерного палива СВЯП-2 тривало 20 років.

Нагадаємо, у липні 2019 на ЧАЕС ввели в експлуатацію новий саркофаг, який повинен прослужити мінімум 100 років.