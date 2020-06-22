Архив СБУ рассекретил документы о строительстве и аварии на ЧАЭС

Отраслевой государственный архив Службы безопасности и Украинский институт национальной памяти презентовали вторую книгу сборника "Чернобыльское досье КГБ. От строительства до аварии", в которой опубликованы документы от начала 1970-х и до ноября 1986 года, то есть до введения в эксплуатацию объекта "Укрытие" ("Саркофаг") после катастрофы.

Об этом сообщается на сайте СБУ.

Отммечается, что издание содержит 229 документов, большинство из которых опубликованы впервые.

"Среди документов, вошедших в новую книгу, есть сообщения об авариях, произошедших в 1986-м, транскрипт телефонных переговоров на ЧАЭС в ночь 26 апреля, экземпляр первого сообщения об аварии, информация о начале расследования и строительстве "Саркофага"", - рассказал директор Отраслевого государственного архива СБУ и один из составителей издания Андрей Когут.

Фото: СБУ

Глава Украинского института национальной памяти Антон Дробович добавил, что по этим материалам можно лучше понять трагедию: предпосылки катастрофы, рапорты и материалы, которые свидетельствуют о "маленьких" авариях, которые происходили на ЧАЭС раньше и были скрыты. "Это позволит человечеству расширить доступ к правде о преступлениях тоталитарной системы и усвоить правильные уроки", - подчеркнул он.

"Чернобыльская досье КГБ. От строительства до аварии" - это совместный проект Отраслевого государственного архива СБУ, Института истории Украины НАН Украины и Украинского института национальной памяти. Издание является продолжением серии документальных книг. Первую, содержащую 210 документов, опубликовали весной 2019 года.

Скачать первую книгу можно по этой ссылке. Прочитать второе издание можно здесь.

Напомним, в августе прошлого года США рассекретили первый отчет своей разведки о катастрофе на ЧАЭС.