США рассекретили первый отчет своей разведки о катастрофе на ЧАЭС

В первые дни после катастрофы на Чернобыльской АЭС американская разведка сомневалась в правдивости официальных сообщений о количестве жертв и была уверена, что персонал эвакуировали сразу после взрыва.

Об этом пишет "Укринформ" со ссылкой на рассекреченное донесение на имя госсекретаря США от 2 мая 1986 года.

Мортон Абрамовиц, ассистент по вопросам разведки и исследований государственного секретаря США, написал доклад своему руководителю Джорджу Шульцу через шесть дней после взрыва.

"Все разведывательное сообщество считает абсурдом, будто погибли только два человека", - пишет Абрамовиц, ссылаясь на официальную цифру погибших, обнародованную в СССР. Американцы не могли поверить в такую информацию, исходя из масштабов разрушений, которые они наблюдали.

Базируясь на предположениях разведки США, Абрамовиц объяснял, почему цифра может быть выше.

"Обычная дневная смена на советском реакторе РБМК-1000 насчитывает около ста человек. На ночной смене дежурят 25-35 человек. Поскольку 3-й и 4-й энергоблоки расположены близко друг к другу, количество людей вокруг реактора днем могла составлять до 200, а ночью - до 70 человек", - объяснял Абрамовиц.

Масштабы разрушения заставили американскую разведку предположить, что все, кто был возле реактора, погибли. "Учитывая масштаб разрушения, который наблюдается на снимках места происшествия, нам кажется, что все, кто находился в непосредственной близости к взрыву 4-го энергоблока, или умерли, или получили летальные дозы радиационного облучения", - говорится в докладе.

Фото: nsarchive2.gwu.edu

Фото: nsarchive2.gwu.edu

Фото: nsarchive2.gwu.edu

Национальный архив безопасности (National Security Archive) - американская неправительственная неприбыльная организация, которая занимается исследованием и архивированием исторических документов, связанных с национальной безопасностью США с целью повысить прозрачность принятия стратегических решений в сфере безопасности.