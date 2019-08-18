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Террорист-смертник подорвал себя на свадьбе в Кабуле, погибли 63 человека

Представители "Талибана" отрицают свою причастность к взрыву.

Фото: EPA/UPG

В субботу ночью в Кабуле во время свадебной церемонии произошел теракт. Как сообщает Reuters, террорист-смертник привел в действие взрывное устройство.

В результате погибли по меньшей мере 63 человека, еще 182 были ранены. Среди пострадавших есть женщины и дети.

Фото: EPA/UPG

Теракт произошел на фоне переговоров между движением "Талибаном" и США о выводе американских войск из страны в обмен на гарантии безопасности в стране и мирные переговоры с поддерживаемым США правительством Афганистана.

Представители "Талибана" отрицают свою причастность к взрыву, но президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что талибы не могут снять с себя вину за случившееся. В твиттере главы государства говорится, что "Талибан" предоставляет платформу для террористов.

Гани также сообщил о созыве экстренного заседания по вопросам безопасности.

Напомним, что в пятницу в Пакистане при взрыве в мечети погиб брат лидера "Талибана".

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