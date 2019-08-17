Всемирно известная дюгонь Мириам умерла от пластиковых отходов

В Таиланде осталось лишь несколько сотен этих морских млекопитающих.

Сирота-дюгонь, ставшая всемирно известной после того, как ее спасли в Таиланде, погибла.

Животное, которое назвали Мириам, умерло в субботу из-за инфекции, попавшей в ее желудок вместе с кусочками пластика, сообщает ВВС.

Неделю назад восьмимесячная Мириам заболела и перестала есть. В ночь на субботу животное умерло - все попытки спасти ее оказались тщетными.

Руководитель морского парка провинции Транг Чайапрук Веравонг рассказал агентству AFP, что Мириам умерла "от инфекции в крови и гноя в ее желудке".

После вскрытия в нем обнаружили несколько кусков пластика, один из которых был длиной 20 см.

Мириам стала звездой интернета после появления фото, на которых она "обнимается" со спасателями.

В Таиланде осталось лишь несколько сотен этих морских млекопитающих.

Дюгонь - единственный представитель своего рода, в Красной книге занесен в разряд "уязвимых". Его название переводится как "морская дева", или "русалка" (от малайского duyung). Водятся дюгони только в тропическом поясе Индийского и Тихого океана. Обычно этих животных не держат в неволе, так как водоросли, которыми они питаются, сложно выращивать.

Напомним, по оценкам ООН, к 2050 году пластиковых отходов в мировом океане будет больше, чем рыбы, если человечество не откажется от одноразовых бутылок, пакетов и стаканчиков, а также косметики с пластиковыми микрочастицами.