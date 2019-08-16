Правительство Гренландии заявило, что она не продается

"Мы открыты для бизнеса, но не для продажи".

Правительство Гренландии заявило, что остров не продается.

"Мы открыты для бизнеса, но не для продажи", - сказала Reuters министр иностранных дел Гренландии Ане Лоне Баггер на просьбу прокомментировать слухи о том, что президента США Дональд Трамп обсуждал возможность покупки Гренландии.

По данным The Wall Street Journal, Трамп, который 2-3 сентября приедет с официальным визитом в Данию, в разговорах со своими помощниками интересовался тем, следует ли США попытаться купить Гренландию. Некоторые из его советников вроде бы поддержали идею, заявив, что этот шаг мог бы быть экономически целесообразным. Другие представители окружения американского лидера выразили уверенность, что такая инициатива никогда не могла бы увенчаться успехом.

Гренландия - самый большой остров в мире, он формально входит в состав Королевства Дании на правах автономии. 56 тысяч жителей острова живут на побережье, где нет льда.

Напомним, что в начале 20-го века США купили Датскую Вест-Индию за 25 млн долларов. Сейчас эта территория известна как Американские Виргинские острова.