В результате взрыва газовой трубы в частном доме канадского города Лондон возле Торонто масштабный пожар охватил целый квартал.

Фото: London Police ON

Дом, в котором прогремел взрыв, полностью разрушен, а семь соседних квартир получили серьезные повреждения, сообщает Укринформ со ссылкой на местное отделение пожарной службы.

Около сотни окрестных домов пришлось эвакуировать. Городская власть вынуждена была срочно выкупать номера в нескольких гостиницах, чтобы разместить всех пострадавших.

*UPDATE* Aerial footage of the Woodman Avenue scene in #ldnont captured early this morning. 23-year-old Kitchener woman facing a number of charges. Read more: https://t.co/kTyj4wyZ27 @LdnOntFire @CityofLdnOnt @MLPS911 pic.twitter.com/6pWcdhhzn6 — London Police ON (@lpsmediaoffice) August 15, 2019

Ранения различной степени тяжести получили семь человек, четверо из которых - пожарные, и двое - правоохранители.

Взрыв прогремел после того, как в дом на высокой скорости влетел автомобиль, за рулем которого была 23-летняя местная жительница. Ее уже задержали и предъявили обвинение в нарушении правил дорожного движения.

Фото: London Police ON

На ликвидации пожара работали около полусотни пожарных. Сообщается, что огонь удалось потушить.

Все дороги вокруг места инцидента перекрыты.