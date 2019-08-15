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В Канаде в результате взрыва газа разрушены дома, сотни эвакуированных

Масштабный пожар охватил целый квартал.

В результате взрыва газовой трубы в частном доме канадского города Лондон возле Торонто масштабный пожар охватил целый квартал.

Фото: London Police ON

Дом, в котором прогремел взрыв, полностью разрушен, а семь соседних квартир получили серьезные повреждения, сообщает Укринформ со ссылкой на местное отделение пожарной службы.

Около сотни окрестных домов пришлось эвакуировать. Городская власть вынуждена была срочно выкупать номера в нескольких гостиницах, чтобы разместить всех пострадавших.

Ранения различной степени тяжести получили семь человек, четверо из которых - пожарные, и двое - правоохранители.

Взрыв прогремел после того, как в дом на высокой скорости влетел автомобиль, за рулем которого была 23-летняя местная жительница. Ее уже задержали и предъявили обвинение в нарушении правил дорожного движения.

Фото: London Police ON

На ликвидации пожара работали около полусотни пожарных. Сообщается, что огонь удалось потушить.

Все дороги вокруг места инцидента перекрыты.

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