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На горнолыжном курорте в Польше из-за взрыва газа погибли восемь человек

Повреждены соседние дома, также без газа осталась западная часть города Щирк.

На горнолыжном курорте в Польше из-за взрыва газа погибли восемь человек
Фото: zaxid.net

В польском курортном городе Щирк, в Силезском воеводстве, вечером 4 декабря произошел взрыв в трехэтажном жилом доме. В результате погибли восемь человек - четверо взрослых и четверо детей - их достали из-под завалов в четверг, 5 декабря.

Об этом сообщает RMF24.

Тела ребенка и взрослой женщины - спасатели нашли ночью, а тела еще трех взрослых и одного ребенка - утром, а тела еще двух детей - днем. Всего в доме находились восемь человек, все они погибли. Еще один из жителей дома на момент взрыва был за его пределами. Вероятно, погибшие - члены двух семей.

Причиной обрушения дома стал взрыв из-за утечки газа. Дом разрушился полностью. На месте происшествия работают около сотни спасателей, а также полицейские и медики. При этом спасатели разбирают завалы вручную, без тяжелой техники, поскольку под завалами еще могут находиться люди.

Звук взрыва был слышен за несколько километров от места трагедии. Из-за него также повреждены соседние дома, также без газа осталась западная часть города.

Фото: rmf24.pl

Щирк - большой горнолыжный центр с общей протяженностью трасс 40-80 км. Расположен примерно в 70 км от Кракова и Катовице в Бескидах.

В Щирке проживает более 5,7 тыс. Человек. Щирк получил статус города лишь в 1973 году.

Напомним, летом в городе Бытом на юге Польши в жилом доме взорвался газовый баллон. В результате погибли три человека, еще четверо пострадали.

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